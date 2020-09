Den gamle rekorden var på 4.54.16 og ble satt av Stein Berg for hele 35 år siden. I og med at det var en god del vind og noen lette regnbyger som gjorde veien våt, var ikke Hans Christian Tungesvik helt heldig med forholdene under rekordforsøket. Temperaturen var imidlertid fin med 11-13 grader og overskya vær.

Starten gikk klokka 7 om morgenen, og 28-åringen sykla fram og tilbake i en 27 km lang løype. På grunn av vinden gikk det noe seinere enn skjema i motvind nordover, noe som måtte tas igjen medvind sørover.

- Jeg følte meg veldig sterk fram til 120 km. Da ble det hardt mentalt og fysisk, og jeg var ikke sikker på om jeg ville klare å slå rekorden før det var bare 15 km igjen. De siste 50 kilometerne handla om å overleve kampen mot været og slå rekorden, var Hans Christians første kommentar etter at rekorden var sikra.

Ideen til rekordforsøket fikk han da mange av triatlonkonkurransene ble avlyst over hele verden på grunn av koronanedstengningen. I mai fikk han en skade, og han trengte et mål for å kjempe seg tilbake i form etter skaden.

Det kan vi trygt slå fast at han klarte. 4.49.01 på 200 km gir en snittfart på 41,7 km i timen. At kapasiteten er stor, viste Hans Christian til gangs da han i fjor vant Norseman som også fungerte som VM i ekstrem-triatlon.

200 km er den lengste distansen Norges Cycleforbund fører rekord på. Rekorden på den halve distansen, 100 km, ble ifølge Cycleforbundets oversikt satt helt tilbake i 1981 da Bjørn Hamre sykla på 2.12.52.



Norske rekorder per 31.12.2019





Både utstyr, sittestilling og form var optimalisert til rekordforsøket. Men været kunne helt klart vært bedre siden det var verken vind- eller regnfritt. (Foto: Sylvain Cavatz)



Etter nesten 5 timers sykling var rekorden sikra, og jubelen kunne slippes løs. (Foto: Sylvain Cavatz)