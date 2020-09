Kondistreninga Trondheim løp 660 km på fire timer

Etter å ha mottatt en idé fra en av våre faste deltakere på Kondistreninga, John O. Johansen, om å arrangere en backyard, for å generere kilometer i Kondislandskampen mot Oslo, så begynte planleggingen bak dette arrangementet å ta form.

Løypa var først planlagt å være mellom 5-7 km, for å holde oss nærme backyard-konseptet, men den ble kortet ned til 2,5 km, for å være mer «sosial» og overkommelig for alle.

Det sitter lengre inn å ta én runde til i en runde på 5-7 km enn i en som bare er 2,5 km. Og med kortere runde kom folk oftere inn til passering/pause, som gjorde at vi kunne ha oftere kontakt med alle deltakerne.

Så ved sondering av løype, så falt valget på en fin runde på Tiller, hvor halvparten av løypa gikk på asfalt, og andre halvparten på grussti. Og på den delen hvor det var asfalt, var det sti ved siden av, så det var mulig å løpe på grus hele veien, om man ønsket det.

Løypa ble nokså kupert, men siden man kunne få hyppige pauser, så var det gøy å ha litt ekstra å jobbe med underveis. Siden vi gjorde en såpass lokal og egen vri på hele backyardkonseptet, så måtte vi ha eget navn også; bartyard! Og til ære for han som hadde ideen, så ble det Johndis bartyard!



Telt: Vi hadde annonsert på forhånd at vi rigget opp telt mellom kl.10-14, men at det var mulig å løpe når man ville. Derfor hadde vi forventet at det ikke kom så mange til kl.10, men at folk ville slumpe innom i løpet av dagen. Men allerede kl.9.30 begynte første løper å sanke runder, og kl.10 gikk det en uoffisiell fellesstart med 12 deltakere. Mange hadde bestemt seg for at visst antall runder, mens andre skulle bare løpe til beina takket for seg. (Foto: Eva Holøyen)

I teltet hadde vi satt frem et bord med nybakt kake, bananer, kaffe, energibarer og lesestoff, som deltakerne kunne forsyne seg av, når de var inne til pause. Og med strålende sol og 13-14 grader var rammen satt for et fantastisk bartyard!

Utover formiddagen kom det enda flere deltakere, i tillegg til de som hadde holdt på siden kl.10. Så på et tidspunkt var det over 30 løpere ute i løypa og løp med de fine grønne nye trøyene vi har kjøpt oss. Den er selvfølgelig utsmykket med en kledelig bart, med løpesko i. Vi vakte stor oppsikt, og mange kom bort til oss og lurte på hva slags arrangement dette var.



Odd-Ivar Rypdal løper fortsatt lett. (Foto: Eva Holøyen)

Det var smil, heiarop, oppmuntring og grensesprengning hele dagen!



God oversikt: Vi hadde satt opp en whiteboard, som vi skrev opp navn til alle deltakerne, og der holdt vi tellinga på alle rundene som ble løpt.(Foto: Eva Holøyen)

Da klokka ble 14 telte vi opp at vi hadde hatt 38 løpere i sving, som til sammen hadde løpt 265 runder! Altså over 660km, kort sagt imponerende!



Presset grenser: Asgeir Jerstad Lien (med tommelen opp) og John O. Johansen, delvis bak og Maria Erking, var to av dem som løp lengre enn de noen gang har gjort under Bartyard. (Foto: Eva Holøyen)

Som allerede nevnt var det flere som flyttet grenser i dag!

Mange satt distansepers, ved å løpe lengre enn de noensinne har gjort på en løpetur før.

Maria Johanne Jerstad Lien, John O. Johansen, Andreas Åslund, Turid Støa Bergmann, Asgeir Jerstad Lien og Vigdis Gabrielsen Sandø satt alle rekorder hva gjelder lengste løpetur. Flere av løperne rundet 3 mil denne solfylte søndagen!

Alma Åslund løp halvmaraton for første gang, og var både sliten og glad da hun kom i mål.

Harald Alstad valgte å gjøre deler av rundesankinga til Kondisløpet 10K VL, og klokket inn ei fin tid han kan sende inn til Kondis.



En måtte ikke ha bart for å løpe, men det var kledelig. Her har Tone Nikolaisen Schultz sikret seg en bart, mens Joseph Samuel Schultz løp uten. (Foto: Eva Holøyen)

Det ble laget et Strava-segment av denne runden på 2,5km, og undertegnede kjente på konkurranselysten, og logget inn ei runde på «full spiker», og kunne dermed håve inn «krona» (rekordinnehaver) for segmentet. På herresiden var det Stig Sjølstad som løp runden raskest, men det skal sies at det var som del av en nokså kontinuerlig 15km – altså en meget sterk prestasjon!

Tilbakemeldingene fra deltakerne var udelte. Det var smil, latter og store prestasjoner hele dagen. Alle var fornøyde med arrangørene, som hadde lagt til rette for at deltakerne kunne kose seg med løping i et godt tilrettelagt arrangement. Alle detaljer var tatt hånd om, både trafikksikkerhet, ved å velge ei løype som ikke hadde krysningspunkt over vei, og smittevern ved å dele ut håndsprit, porsjonsinnpakning av kakestykker og den vanlige oppfordringen om å holde god avstand til hverandre.



Fin løype: Det var en fin løype der det var mulig å løpe på grus hele veien. her er det Trond Vårvik som passerer. (Foto: Eva Holøyen)



Far og datter: Joar Melting og datter Sofie Melting Haugskott løp sammen. (Foto: Eva Holøyen)

Dette ble et fantastisk arrangement, som vi arrangørene er veldig fornøyd med også. Vi er stolt over å se hvor engasjerte, positive, sporty og glade denne gjengen med løpere er. Vi har blitt en sammensveiset gjeng, med sterk lagfølelse hvor det er plass til absolutt alle! Både de som løp 14 runder (flest runder løpt i dag av en person var 14 av Maria Johanne Jerstad Lien), og de som akkurat klarte å pushe seg igjennom 1-2 runder, og til og med de som ikke fikk til å løpe en eneste runde pga. skade, men bare ville komme og støtte opp om laget og arrangementet.

Vi arrangørene vil takke alle som var med på å gjøre dette til en magisk løpesøndag for Kondistreninga Trondheim!