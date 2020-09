Julian Alaphilippe klarte å sette skikkelig fyr i sykkelnasjonen Frankrike da han vant fellesstarten i sykkel-VM som gikk i den nord-italienske byen Imola på søndag. I en tøff rundbaneløype på 28,8 kilometer som ble syklet 9 ganger med en samlet høydestigning på 5000 meter, var det til slutt Julian Alaphilippe som hadde mest krutt igjen i beina. 12 kilometer før mål stakk han av fra en gruppe med fem ryttere som var igjen etter det som ble til et rent utmattelsesritt i den harde løypen. Her var det ikke snedige taktiske disposisjoner som ble gjort med en sportsdirektør som ga instruksjoner på øret, her ble det kjørt hardt hele veien mens ryttere falt av etter hvert som de gikk tom for krefter. Dette ble en konkurranse av typen «last man standing».

I et VM kjører man med landslag, ikke kommersielle lag, og det benyttes ikke elektronisk kommunikasjon med rytterne.

Julian Alaphilippe ble for alvor kjent for verdens sykkelpublikum i fjor da han lå an til å vinne Tour de France sammenlagt. Han kjørte i gul ledertrøye i 14 dager, men det holdt ikke helt inn og han endte til slutt på en litt sur 5. plass. I år overtok han den gule ledertrøyen i Tour de France på den andre etappen, for øvrig fra Aleksander Kristoff som vant den første, men mistet den igjen på en litt kjedelig måte da han fikk en tidsstraff etter at han mottok en drikkeflaske på de siste 20 kilometerne av en etappe, noe som ikke er lovlig. I år endte han på en 36. plass i det franske etapperittet.

Julian Alaphilippe er kjent som en rytter som gjerne klinker til i de bratteste bakkene og gjør forsøk på å stikke av fra resten av feltet, kanskje uten de helt gjennomtenkte taktiske disposisjoner som kreves i store etapperitt. Når han i tillegg er dyktig på utforkjøringene og klarer å kapre viktige sekunder ned fjellsidene, akkurat som Thor Hushovd var kjent for, så er dette en rytter som publikum elsker, spesielt det franske.

Men han klarer ikke alltid å holde trykket helt til toppen, og som vi så i årets Tour de France så kom han til kort når de seigeste bakkeklatrerne kom skikkelig i siget.

I sykkelsporten har man et uttrykk for slike profiler, han er en puncheur. De er på sitt beste når det gjelder kraftanstrengelser som varer rundt ett minutt, slik som Karsten Warholm er på friidrettsbanen når han løper 400 meter. Dette er prestasjoner som krever kraft og gir smerte, og når man tør å plassere et slikt rykk inne i en klatreetappe i alpene må man ha både mental styrke og en nå-eller-aldri-holdning.

Det er kanskje derfor det ikke alltid har lykkes helt for Julian Alaphilippe i de store etapperittene, men det var desto mer følelsesmessig når han kunne triumfere i sykkel-VM. Her deles medaljene ut etter en lang og hard dag på sykkelen, og det var nettopp her egenskapene til Julian Alaphilippe kom til sin rett. Han tok sjansen på å rykke fra den lille tetgruppen som var igjen og håpet at han klarte å holde unna helt inn. Det gjorde han og dermed har Frankrike nå verdensmesteren på sykkel, for første gang siden 1997. Det neste året vil vi se ham i den karakteristiske regnbuetrøyen som kun verdensmesteren får bære i sykkelritt.

– Dette var karrieredrømmen min, sa en rørt Alaphilippe etterpå.

Det norske laget i sykkel-VM

Det norske herrelaget i fellesstarten i sykkel-VM bestod av Markus Hoelgaard, Andreas Leknessund, Carl Fredrik Hagen, Torstein Træen, Vegard Stake Laengen, Odd Christian Eiking.

Vegard Stake Laengen fikk vist seg frem i et brudd som lenge fikk holde seg med noen minutters forsprang, men som etter hvert ble hentet inn av hovedfeltet.

De norske syklistene ble ellers skrellet av etter hvert, og det var Markus Hoelgaard som holdt ut lengst. Helt inn i nest siste runde var han med i et hovedfelt som ble stadig mindre, men til slutt måtte han også slippe i de bratte bakkene.

Sykkel-VM 2020, 25 beste fellesstart menn

Plass Startnr. Navn Nasjonalitet Tidsdifferanse 1 33 ALAPHILIPPE Julian FRA 06:38:34 2 29 van AERT Wout BEL 24 3 115 HIRSCHI Marc SUI 24 4 101 KWIATKOWSKI Michal POL 24 5 1 FUGLSANG Jakob DEN 24 6 15 ROGLIC Primoz SLO 24 7 78 MATTHEWS Michael AUS 53 8 72 VALVERDE Alejandro ESP 53 9 63 SCHACHMANN Maximilian GER 53 10 20 CARUSO Damiano ITA 53 11 6 HUNDAHL Michael Valgren DEN 53 12 162 WOODS Michael CAN 53 13 37 MARTIN Guillaume FRA 53 14 41 DUMOULIN Tom NED 53 15 22 NIBALI Vincenzo ITA 57 16 68 LANDA MEANA Mikel ESP 57 17 60 GESCHKE Simon GER +1:34 18 18 BETTIOL Alberto ITA +1:34 19 38 MOLARD Rudy FRA +1:34 20 65 BILBAO LOPEZ de ARMENTIA Pello ESP +1:34 21 30 van AVERMAET Greg BEL +1:34 22 119 CARAPAZ Richard ECU +1:34 23 21 MASNADA Fausto ITA +1:34 24 56 URAN Rigoberto COL +1:34 25 79 PORTE Richie AUS +1:34

Sykkel-VM 2020, norske deltakere:

Plass Startnr. Navn Nasjonalitet Tidsdifferanse 36 89 HOELGAARD Markus NOR +5:54 56 91 LEKNESSUND Andreas NOR +15:27 73 88 HAGEN Carl Fredrik NOR +21:59 84 92 TRAEEN Torstein NOR +21:59 90 LAENGEN Vegard Stake NOR DNF 87 EIKING Odd Christian NOR DNF

