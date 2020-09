Det var den allsidige Orion-løperen godt fornøyd med. I Strava-rapporten etter løpet skrev han:

«But can he do it on a tuesday evening in høstferien?» YES👍🏼 1500-m på 3.44,63, pers med nærmere 2 sek og endelig under 3.45. Tønsberg💚 Fine forhold, litt vind. Enormt bra hare (Sandvik) og fine rygger bak Jonatan og Marius. Helt jevnt løp. Ikke en topp dag slik som NM, men bra nok til å gjøre skam på persen. 45,8 - 60,3 - 59,9 - 59,5."

Å løpe under 3.45 på 1500 m er ei slags magisk grense siden det krever at en holder under 60 sekunder per runde i snitt. Det er slik sett 1500 meterens svar på "sub 4-mile" - om en litt lettere siden en trenger å holde farten 109 m kortere.

3.44,63 fører ifølge Friidrett1 Even Brøndbo Dahl opp på en 97. plass gjennom alle tider i Norge. Men det var ikke bare han som løp bra denne ettermiddagen. Ull/Kisas Fredrik Sandvik var bestilt inn som hare til fart 3.45,00 og løp 1000 meter som bestilt. Deretter gitt Marius Vedvik opp i front frem til 150 meter gjenstod. Det ble en spennende duell mellom Marius, Even og Jonatan, der Even viste seg å være sterkest.

Jonatan Andersen Vedvik fra Tønsberg ble nummer to med 3.45,45, noe som var pers med 18 hundredeler. Gulars Marius Vedvik løp sitt nest beste løp på distansen da han noterte 3.45,64 og kom på tredjeplass. Bortsett fra fartsholder Sandvik kom alle de seks løperne som stod på startlinja til mål.



Tre fornøyde karer etter løpet. Fra venstre: Even Brøndbo Dahl, Jonatan Vedvik og Marius Vedvik. (Foto: Hans Petter Villo, Tønsberg FIK)



1500 m menn 1. Even Brøndbo Dahl (FIK Orion) 03:44,6 2. Jonatan Vedvik (Tønsberg Friidrettsklubb) 03:45,4 3. Marius Vedvik (Gular, IL) 03:45,7 4. Eivind Trym Wikshåland (Tjalve, IK) 03:54,5 5. Jørgen Johan Bjørtomt (Tyrving, IL) 04:11,5



Video fra løpet tatt av Fredrik Vedvik