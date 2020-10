Det var Kristiansand Løpeklubb som søndag 27. september arrangerte et testløp på halv- og helmaraton fram og tilbake på vegen mellom Suldalen og Strai i Kristiansand.

Det går ikke fram av reportasjen i Fædrelandsvennen om løypa var kontrollmålt eller ikke, men uansett vil nok ikke tida til Inger Saanum bli godkjent som klasserekord da løpet ikke var approbert på forhånd.

Men at Mandals-kvinna er i storform er det ingen tvil om. I resultatlista til den virtuelle utgaven av Oslo Maraton som gikk ei uke tidligere, står hun oppført som neste beste kvinne totalt på halvmaraton med 1.21.40. Nå løp hun 36 sekund seinere, men likevel 40 sekunder raskere enn Nina Wavik Ytterstads ett år gamle klasserekord på 1.22.56.

– Det er litt kjedelig at det ikke blir registrert i statistikken, men sånn er det bare. Det er kjekt for egen del å vite at det fortsatt går an å løpe så pass fort, fortalte Inger til Fædrelandsvennen etter løpet. Der forteller hun også at hun løper ca. 80 km i uka. Hun trener stort sett hver dag, men av og til sykler hun i stedet for å løpe. På spørsmål om hun likte løpet og løypetraseen, svarte hun:

– Det var et kjekt løp og et fint arrangement. Det er godt at noen arrangerer i disse tider. Det var ei løype for et raskt løp, men jeg er glad jeg ikke skulle fire ganger fram og tilbake. Litt kjedelig trasé for det.

39 løpere fullførte halvmaratondistansen, og Simen Koland var best av gutta med 1.13.33, knappe 3 minutter foran mer profilerte Kristian Tjørnhom. 11 mann og ingen kvinner løp helmaraton, og raskest her var Yngve Mathisen som brukte 2.51,20. Det var uoffisiell pers med over 30 minutter, og han forklarer framgangen slik:

– Jeg tror at progresjonen jeg har hatt i år stort sett kan baseres på kontinuitet i både løpetrening og styrketrening. Styrketrening er viktig for å forebygge skader og kondisjonen er ferskvare så den må vedlikeholdes jevnlig. Et godt treningsmiljø i løpeklubben og i maratongruppa gjør det enklere å motivere seg både til å møte opp og gjennomføre treningene.

Løpet ble arrangert for å erstatte Berlin Marathon som ble avlyst. Mange av deltakerne skulle ha deltatt der, og nå fikk de i hvert fall testa formen - sjøl om ramma ikke var helt den samme som det den ville vært i Berlins gater.





Simen Koland var raskeste mann på halvmaraton med 1.13.33. (Arkivfoto: Jan Erik Gabrielsen / ambientlight.no)





Kvinner halvmaraton

1 81 Inger Dagny Saanum 56 F 1:22:16.9 - 2 71 Kerstin Kalsås 36 F 1:28:49.7 +6:32.8 3 99 Liv Torunn Netland 29 F 1:35:33.3 +13:16.4 4 85 Charlotte Aspholm 45 F 1:42:46.6 +20:29.7 5 95 Ausra A. Johansen 37 F 1:43:26.7 +21:09.8 6 86 Kjellaug Fjordheim 64 F 1:56:00.8 +33:43.9 - 78 Camilla Jensen 40 F DNF



Menn halvmaraton

1 60 Simen Koland 31 M 1:13:32.9 - 2 58 Kristian Tjørnhom 25 M 1:16:27.7 +2:54.8 3 67 Julian Brons 31 M 1:16:39.5 +3:06.6 4 52 Erik Arnesen 40 M 1:18:35.3 +5:02.4 5 97 Nils Petter Andersen 34 M 1:18:53.5 +5:20.6 6 70 Knud Kalsås 37 M 1:19:17.6 +5:44.7 7 75 Yngve Martinsen 41 M 1:21:20.3 +7:47.4 8 73 Erik Bergersen 51 M 1:23:00.9 +9:28.0 9 63 Jan Askland 37 M 1:23:01.7 +9:28.8 10 68 Gaute Grastveit 44 M 1:23:04.2 +9:31.3 11 91 Abraham Pettersen 26 M 1:24:34.9 +11:02.0 12 59 Kim-Andre Påhlman 40 M 1:25:58.9 +12:26.0 13 54 Ståle Thortveit 47 M 1:26:26.6 +12:53.7 14 64 Vidar Austrud 39 M 1:26:54.0 +13:21.1 15 96 Eirik Taraldsen 27 M 1:26:58.9 +13:26.0 16 89 Endre Walvick 41 M 1:29:30.0 +15:57.1 17 79 Geir Walther 52 M 1:29:56.8 +16:23.9 18 82 André Erikssen 34 M 1:31:29.2 +17:56.3 19 69 Kenneth Fosse Jørgensen 41 M 1:31:39.7 +18:06.8 20 56 Yngve Finne 42 M 1:31:47.1 +18:14.2 21 53 Endre Lindtveit 34 M 1:33:28.9 +19:56.0 22 77 Christian Abrahamsen 30 M 1:33:38.3 +20:05.4 23 51 Kristian Gursli 37 M 1:33:53.5 +20:20.6 24 84 Nils Petter Jonassen 40 M 1:34:44.6 +21:11.7 25 55 Reinhold Rønstad 56 M 1:35:01.7 +21:28.8 26 92 Thomas Kulien 26 M 1:36:26.0 +22:53.1 27 98 Andreas Storbukås 40 M 1:37:13.1 +23:40.2 28 100 Torodd Oppebøen M 1:37:41.5 +24:08.6 29 57 Jan Arild Fredriksen 40 M 1:41:28.1 +27:55.2 30 88 Eilif Johanssen 62 M 1:43:52.3 +30:19.4 31 61 Victor Supersaxo 49 M 1:48:27.2 +34:54.3 32 94 Øystein Eliassen 28 M 1:49:03.4 +35:30.5 33 80 Lars Helge Fossdal 60 M 1:53:07.6 +39:34.7 - 65 Kristoffer Pettersen 36 M DNF - - 72 Magnus Finnset 33 M DNF - - 76 Sondre Rimstad 32 M DNF - - 87 Steinar Vabo Günther 37 M DNF - - 90 Stig Ole Rek 42 M DNF





Menn maraton

1 1 Yngve Mathisen 33 M Show 2:51:19.6 - 2 13 Kristian Frøyen 27 M Show 2:53:06.6 +1:47.0 3 4 Stefan Lundgren 48 M Show 2:56:07.7 +4:48.1 4 3 Frode Hesjedal 51 M Show 3:07:09.8 +15:50.2 5 22 Jostein Johannessen 54 M Show 3:07:59.4 +16:39.8 6 9 Ørjan Svaland Aas 29 M Show 3:08:23.9 +17:04.3 7 5 Stig Andre Jansen 49 M Show 3:09:24.5 +18:04.9 8 19 Torgeir Hagestad 50 M Show 3:29:07.7 +37:48.1 9 6 Marius Westgaard 42 M Show 3:32:40.3 +41:20.7 10 11 Gunnar Haraldstad 52 M Show 3:44:44.2 +53:24.6 11 23 Stig Ole Rek M Show 3:49:20.1 +58:00.5 - 16 Tore Tønnesen 36 M Show DNF - - 7 Johnny Hansen 42 M Show DNF - - 21 Mikal Brastad Larsen 31 M Show DNF - - 10 Rune Jakobsen 48 M Show DNF - - 8 Nils Kristian Aarsland 53 M Show DNF - - 12 Anders Martinsen 48 M Show DNF - - 14 Bjørnar Eretveit 38 M Show DNF - - 15 Svein-Tore Nilsen 54 M Show DNF - - 17 Christer Hadland 39 M Show DNF