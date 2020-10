På grunn av smittefaren vil NM-feltet på halvmaraton bli delt i to. De antatt beste vil starte klokka 15 mens de med dårligst seeding vil starte klokka 16. Det er også innlagt junior- (U23) og veteranmesterskap i løpet, og en stor del av veteranene vil bli å finne i felt to. Innafor hvert felt vil løperne bli seeda inn i grupper på 25 løpere som starter med 1 minutts mellomrom.



På herresida er det 32 løpere som så langt har meldt inn ei seedingstid under 1.10, men det er nok også en del løpere som ennå ikke er kommet på seedingslista. Marius Vedvik er en av dem som er påmeldt, men som ikke står på lista.



9 kvinner er oppført på seedingslista med ei tid under 1.20 og 30 med ei tid under 1.30. Men også her mangler det nok noen som vil løpe, f.eks. Runa Skrove Falch. Hun er på startlista, men er foreløpig ikke kommet på seedingslita. Og så vil det helt sikkert være en del som er påmeldt som ikke vil stile til start.

Ny Vienna Søyland Dahle knepen favoritt

Vienna Søyland Dahle viste god form på 10 000 meteren i NM der hun løp fra Maria Sagnes Wågan og Hanne Mjøen Maridal mot slutten. Godt mulig vil det være den samme trioen som vil gjøre opp om medaljene også på Jessheim. Vienna mangler et NM-gull på halvmaraton i samlingen sin. For to år siden, da NM gikk på heimebane innlagt i 3-sjøersløpet i Stavanger, leda hun lenge, men mot slutten ble Runa Skrove Falch for sterk.



Runa Skrove Falch ble på sin side norsk mester på halvmaraton i både 2017 og 2018, og hun har nok god lyst på en gullmedalje til. I tillegg til de nevnte skal vi også se opp for Siren Amelia Seiler som løp på 1.16.02 i vår og Astrid Brathaug Sørset som har årsbeste på 1.17.01. Så gjør Ingvill Måkestad et spennende comeback, og det blir spennende å se hva hun kan få til på en så lang distanse.

Kondis' medaljetips

1. Vienna Søyland Dahle, Skjalg

2. Maria Sagnes Wågan, Tjalve

3. Hanne Mjøen Maridal, Ullensaker/Kisa



Oppdatering:

I en ny utgave av startlista er Maria Sagnes Wågan ikke med lenger. På bakgrunn av det vil vi i stedet gjette denne pallen:

1. Vienna Søyland Dahle, Skjalg

2. Hanne Mjøen Maridal, Ullensaker/Kisa

3. Runa Skrove Falch, Vidar





Mest sannsynlig vil medaljekampen stå mellom disse tre også i NM halvmaraton slik den gjorde det på 10 000 m i NM, der vi ser Maria Sagnes Wågan dra foran Vienna Søyland Dahle og Hanne Mjøen Maridal. Den største utfordreren til trioen er trolig Runa Skrove Falch. (Foto: Bjørn Johannessen)

Veldig åpent på herresida

Blant gutta vil det trolig bli en enda jevner kamp om medaljene. Her stiller Marius Vedvik som ble norsk mester på distansen i 2016 og Ebrahim Abdulaziz som er regjerende mester. I feltet er også mannen som vant halvmaratondistansen i Oslo Maraton i fjor, Ådne Andersen, og Sigurd Ruud Skjeseth som har vist meget god baneform i det siste.



Andre mulige medaljekandidater er Isac Tesfamichael som har løpt så fort som 28.38 på 10 000 m i år. Eivind Øygard bruker også å være solid i slike sammenhenger, og det blir også spennende å følge o-løperen Einar Melsom og Erik Udø Pedersen som nå løper for arrangørklubben Ull/Kia. Eirik Gramstad har også trent godt i det siste og tar halvmaratonløpet som en god formtest fram mot et maratonløp seinere i høst.



Å gjette hvem som tar medaljene her, er på ingen måte lett, men vi tar sjansen på å lanserer denne lista:

Kondis' medaljetips

1. Sigurd Ruud Skjeseth, Tjalve

2. Isac Tesfamichael, Leksvik

3. Marius Vedvik, Gular





Vil det bli mer jubel for Sigurd Ruud Skjeseth etter at NM halvmaraton er unnagjort lørdag ettermiddag? Her kan han smile etter å ha vunnet 10 kilometeren i Knarvikmila tidligere i år. (Foto: Arne Dag Myking)





Eller skal mannen som vant halvmaratonløpet i Oslo Maraton i fjor, slå hardt tilbake etter at han brøt 10 000 meteren i NM for to uker siden? Han er en av flere som kan gjøre Kondis-tipsene til skamme. (Foto: Per Inge Østmoen)