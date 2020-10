Rekordløpet skulle egentlig gått som både masse- og eliteløp 13. september, men ble utsatt til 11. april 2021 på grunn av smittefaren. Men det vil likevel skje noe i gatene i Spikkestad i Rekordløp-regi denne høsten. Nå på søndag skal Karoline Bjerkeli Grøvdal forsøke å sette norsk rekord på 5 km. Fra før av har hun den norske rekorden på 10 km - med 31.25 - og nå er det Susanne Wigenes 5 km-rekord hun jakter på. Wigenes 15.24, satt i Kristinaløpet i Tønsberg, har stått helt siden 2007.



Karoline har sjøl 15.40 som best, men med tanke på hvor fort hun har løpt på bane, bør gaterekorden være godt innen rekkevidde. Så seint som sist lørdag løp hun 5000 m i Kvalheim-heimmila på 15.01. Persen hennes på 5000 m er så sterk som 14.51,66, satt i fjor.



Løypa i Spikkestad er målt av Kondis' sjefsmåler, Vidar Dvergedal. Andreas Grøgaard i Breaking Marathon Limits som er med og arrangerer løpet, forteller til Kondis at det er ei løype det skal være mulig å løpe fort i.



- Ryktene skal ha det til at løypa er rask, men småkupert, og at Karoline skal være i godt slag.



Andreas forteller også at det vil stille fire mann på startstreken - han sjøl, Ronny Losoa, Håkon Mushom og Einar Melsom - og det ligger nok i korta at de vil fungere som fartsholdere.



Løpet vil sendes på NRK, men det er uvisst om det kommer på TV i etterkant av London Marathon-sendinga eller om det vil streames på nrk.no. Starten vil gå klokka 13.45.







Karoline Bjerkeli Grøvdal har fått konkurrert lite i år på grunn av skade, men nå er hun klar for en virkelig test i Spikkestads gater.



