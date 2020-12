Årets sesong har allerede kunne by på mange utfordringer. Oppblomstringen av Korona de siste ukene har gjort at Bergen Kommune har innført lokale smittevernsregler, bl.a. er det ikke tillatt med organiserte idrettsaktiviteter for voksne. (Herunder mosjonsløp). Dermed har både løp 2 og 3 blitt utsatt.







Løp 2 har fått ny dato, mandag 29. mars som er i påskeuken. Med REMA 1000 Søreide som sponsor er mulighetene til stede for at gløgg og pepperkaker kan bli byttet ut med påskerelarterte godsaker tilstede.



Neste løp er terminfestet mandag 11. januar, hvilke regler arrangøren har å forholde seg til da er fortsatt usikkert. Forhåpentligvis er vi tilbake til 200-regelen slik det var under det 1. løpet i år. Dette gjør at det fortsatt blir 4 puljer på 5km og 1 pulje på 10km og deltagerne fortsatt må bli i den puljen man er påmeldt gjennom hele karusellen.





L​øypekart. Blå stripe-inn ut av stadion, hvit stripe rundløype, 5 km = 1 runde/ 10 km = 2 runder, rød stripe løpes av 10km på 1. runde , kompensasjon for ikke innom stadion ved vending passering halveis *



Gneist har fått til et samarbeide med Veivesenet slik at den nye gang og sykkelveien som ikke er åpnet enda, kan brukes på Vinterkarusellen. Denne går på nordsiden av Flyplassveren, over tunelløpene. Bilvegen er nettopp åpnet, men det kommer til å gå en stund før denne er åpnet for syklist og fotgjengere.



Ved å benytte gang og sykkelvegen på begge sider av Flyplassvegen blir det en rundløype med minimalt med motgående løpere. Dette også i henhold til gjeldene smitteregler





Start og mål som vanlig på Fana Stadion, men nå blir det puljestarter med inntil 25 løpere i hver gruppe.





REMA 1000 og Taffel er med videre i Vinterkarusellen og sikrer flaskevann til deltagerne. For øyeblikket er flaskevann eneste servicetilbud som er tillatt under mosjonsløp



Løpets hovedsponsor Necon, sponser gavekort fra Sport Norge til totalvinnerne på 5 og 10 km. Den som står igjen med bestetid når alle de 4 puljene på 5 km er kommet til mål mottar gavepremien . For 5 km blir det i tillegg delt ut gullmedalje til beste tid herre/kvinne i hver av de 4 puljene.



På 10 km er det ingen endring, her er det bare 1 pulje og det blir fortsatt gull-sølv og bronse som gjelder til topp 3 samt gavekort til totalvinner beste tid herre/kvinne.



På bildet er det Eli Anne Dvergsdal og Ingolf Gald som kan smile for bestetid i den 4. puljen under det utsatte løpet 12. oktober.



Erik Hanøy er på plass i boksen for en ny sesong med Vinterkarusell





Kondis er tilstede med reportasjer og bilder som vanlig.





Grusbanen benyttes som parkering under karusellen.







Flott deltakermedalje til alle som fullfører minimum 5 løp.

Meld deg på alle løp fra 1.november

Voksen: kr 900 + event. lisens kr 50,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 250.- + evnt. lisens kr 30.-

“Familiepakken” (4 familiemedlemmer) kr 1600.- + evt lisens (gjelder kun for startpulje 1 - kl 17.00)

Påmelding enkelt løp (starter 15.oktober om det er ledige plasser igjen)

Voksen kr 150 + event. lisens kr 30,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 50.-(ingen lisens.) / kr 100.- + event. lisens kr 30,-

Er du Kondis-medlem får du rabatt i årets Necon Vinterkarusell ved å fylle inn ditt medlemsnummer ved påmelding.



