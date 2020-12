Tekst, foto og «løypeleggernisse»: Stein Arne Negård

Kartet var sammensatt av gamle kart over Greftenmoen og MapAnt kart med varierende kvalitet sånn det skal være på det tradisjonelle Nisseo-løpet. Både store og små nisser løp og ruslet rundt om kring på jakt etter poster.



Dette skriver arrangøren om kartet: «Tradisjonen tro går NisseO-løpet på kart av varierende kvalitet. I år benyttes MapAnt på den første delen for de to lengste løypene for så å gå over til vanlig orienteringskart der størstedelen er revidert i 2017-2018. De to korteste løypene går kun på vanlig orienteringskart.»





På sporet?

Det var sporsnø, noe som var litt utfordrende og litt tungt å løpe i. Kom man på noen spor ute i løypa var det ikke sikkert det var de rette å følge, kom de sporene fra posten eller var det bomspor? Kompass var et godt hjelpemiddel å bruke så man kunne løpe i riktig retning, men også her var det flere som bommet på retningen i det forholdsvis flate terrenget.



I Stornisseløypa var det kamp om plassene, 6 sekunder skilte Kenneth Bilstad og Sofie Johansson om å bli raskeste løper totalt, tredje og fjerdeplassen totalt skilte det kun ett sekund mellom Petter Hallerby og Jan Ola Pedersen.

Løypelengder og vinnere:

Stornisse 6,3 km: Kenneth Bilstad Vang OL og Sofie Johansson Vang OL

Mellomnisse 4,8 km: Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange og Vanja Staff OL Toten-Troll

Smånisse 1,9 km: Mina Bleken Rud Vang OL og Terje Malm Hamar OK

Mininisse 1,0 km: Ni Mininisser, bare vinnere