Det ble ikke noe av det tradisjonsrike turrittet fra Bergen til Voss i 2020 på grunn av koronapandemien. Rittet ble først utsatt fra juni til august, men ble avlyst da regjeringen strammet inn på smittevernstiltakene. Vi vet ennå ikke helt hvordan neste år blir for slike store arrangementer, en vaksine er på vei, men hvor fort dette stopper pandemien har vi ikke noe eksakt svar på i dag. Det er Bergen Cycleklubb som står som arrangør av Bergen – Voss, og de informerer nå at det blir ritt neste år uansett, men det blir et smittevernstilpasset arrangement. Av planlagte tiltak er blant annet mindre startpuljer med deltakere fastlåst på forhånd, det kan bli flere startsteder og flere matstasjoner for å unngå større forsamlinger.

Hvis det skulle bli lettelser i smittevernreglene utover neste år så vil det også bli lettelser i disse tiltakene for Bergen – Voss.

Dato for Bergen – Voss i 2021 er lørdag 5. juni.

Påmeldingen åpner 10. januar. Les mer om neste års Bergen – Voss

Forrige Bergen – Voss ble arrangert i 2019. Les Kondis-reportasjen: Bergen - Voss i kraftig regnvær