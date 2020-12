Nyttårsløpet i Trondheim ønsker velkommen til årets siste 10 km i Trondheim, til det som blir nyttårsløpets 52. utgave i et arrangement som er tilpasset med tanke på Covid-19 og smittevern



- Ønsket fra oss ildsjeler som tok fatt i saken da Harald Fløgstad & co kastet inn håndkleet etter 50 år, er å få knyttet arrangementet opp mot et idrettslag så det er sikret nye 50 år. I år har vi fått Sportsklubben Freidig med som observatør og samarbeidspartner, sier Bjørn Bryn Anthun til kondis.no.

Datoen er naturligvis 31.12. og det er start fra 12:00 for Turklassen og 1300 for Konkurranseklassen. Start og målgang ved Trondheim Stadion på Øya - maks 200 deltakere.







På grunn av Koronapandemien blir det noen forandringer i årets løp. Nyttårsløpet har vanligvis "omvendt jaktstart" for å gi alle lik mulighet til å vinne. Dette fører til en konsentrert målgang som arrangøren vil unngå i år. Starten blir derfor organisert slik at man får god spredning i mål.

Som før oppgir deltakerne en forventet løpstid ved påmelding. Denne brukes til å organisere starten. I tillegg kåres som den som best treffer sin forventede løpstid som idealtid-vinner.





Her ser vi en av de mange startpuljene i fjorårets nyttårsløp. (Foto: Bjørn Aunthun)



NB: Ingen etteranmelding i år. Påmeldingsfrist 28. desember. De 28 første har allerede meldt seg på, maks 200 deltagere.

PÅMELDING HER

Se også fin omtale av Nyttårsløpet i denne omtalen på siden til Festningen Parkrun i Trondheim: Ny boremaskin og nye løpsmuligheter!





Matz fra Nyttårsløpet sammen med Casper og Harald fra ‘Skiltkomitéen’ til Festningen Parkrun på et helt hemmelig sted i Trondheim sist lørdag. (Foto: Festningen Parkrun)