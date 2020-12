Frivillighet er noe vi i Kondis setter stor pris på, faktisk noe vi er helt avhengig av, for å klare å leve opp til alle ting vi ønsker på gjennomføre med et absolutt minimum av ansatte. Vi har mange frivillige hjelpere, ikke minst på kondis.no – og en av de store bidragsyterne gjennom over 10 år er Bjørn Hytjanstorp fra Eidsvoll som i går mottok Eidsvoll Kommunes Frivillighetspris 2020. Han har levert tusenvis av bilder fra utallige konkurranser til kondis.no, noe vi setter enormt stor pris på, og da er det lett å juble med Bjørn når han får denne prisen av hjemkommunen sin for frivilligheten han utøver der.

- Dette var like stort for meg som det var overraskende! For det å bli tildelt "Frivilligprisen 2020" i Eidsvoll, i en kommune der det er så mange som jobber innen frivilligheten, føles som å vinne OL-gull i frivillighet, sier Bjørn Hytjanstorp etter at han mandag 7. desember ble tildelt Frivillighetsprisen 2020 for Eidsvoll Kommune.

- Det er noe med det å få føle på kroppen at det man gjør betyr noe for noen, sier Bjørn som skynder seg å legge til at dette er ting han allerede vet, for det er mange som er veldig flinke til å gi tilbakemeldinger.

- Men plutselig en dag så kommer det altså en slik overraskelse som dette - helt ut av det blå føler jeg. Det er da jeg rett og slett skal legge vekk all beskjedenhet og heller innrømme at det gjorde utrolig godt - på mange, mange måter, sier Bjørn som i en alder av «bare» 54 år har mottatt frivillighetsprisen..





På bildet ser vi Bjørn Hytjanstorp sammen med ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika, og daglig leder i Eidsvoll frivilligsentral, Irene Engeskaug.



Maleriet, som er selve symbolet på frivilligprisen, er malt av Maria Petrovna Gjul. (Foto: Erik Øsmundset, Eidsvoll Ullensaker Blad)



Om frivillighetsprisen og begrunnelsen:

Ordfører John-Erik Vikas tale:



"Frivillighetsprisen er innstiftet av Eidsvoll Frivilligsentral i samarbeid med ordfører i Eidsvoll kommune.

Hensikten med prisen er å sette fokus på frivillig aktivitet og berømme en person som gjennom året har utmerket seg med frivillig engasjement i sitt lag forening eller på annen måte gjort en innsats for lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Det var mange og gode kandidater til årets frivillighetspris, men vi klarte og enes om 1 kandidat til slutt. Det er vanskelig å beskrive denne personen med ord, uten å avsløre hvem det er, så her går vi rett på sak.

Av innspill til nominasjonen står det følgende;

Kandidaten har gjennom mange år gjort en fantastisk jobb i å dokumentere endringer i bygda, ved at han alltid har med seg kamera og tar bilder. I tillegg stiller han opp og dokumenterer idrettsarrangement, alt fra lokale små arrangement til store nasjonale.

Bjørn har også tatt initiativ til "Digitale Eidsvoll" hvor fotoskatter fra bygdas mange fotografer gjennom historien blir skannet og gjort tilgjengelig for alle.

Bjørn er definisjonen på frivillighet, og ordet nei er sjelden eller aldri å høre fra ham.

Bjørn er overalt. Dokumenterer med foto, digitaliserer gamle bilder, dekker store og små begivenheter. Arrangerer bildekvelder og historiske aftener. Han deler alt han har av kunnskap og bilder uten at det koster noe. Han beriker nye og gamle Eidsvollinger med å fortelle historier gjennom bilder og fakta.

Uten Bjørns innsats så hadde Eidsvoll vært fattigere på historie, kunnskap og stolthet.

Det er heller ingen tvil om at din innsats har blitt spesielt satt pris på det siste året. Mange historiske bilder og små filmer er delt på sosiale medier, til glede for alle.

Og med det, kjære Bjørn, du er årets vinner av Frivillighetsprisen

GRATULERER"

Noen eksempler på Bjørns bilder for kondis.no:

Vi ba Bjørn plukke ut noen bildeminner blant det som antagelig er over en million bilder, og her er fire bilder med omtale han sendte oss:

Erkrtath 6-dagers 2007

Her ser vi ryggen til svenske Bertil Palmqvist under 6-dagersløpet i Erkrath (Tyskland) i 2007. Det var ikke mange utenforstående som stakk innom i løpet av de seks dagene løpet pågikk, men da det først dukket opp noen publikummere måtte jeg rett og slett forevige det. Det kan nevnes at Bertil løp hele 609.730 km, noen som må sies å være brukbart av en mann som på dette tidspunktet var 61 år.



Ps. Legg merke til den kule t-skjorta som Bertil har på seg. Den stammer fra det aller første 12- og 24-timersløpet på Bislett i 2006.



Oslo Maraton 2005



Jeg har tatt bilder under Oslo maraton i mange år, og da min halvseriøse løpskarriere så vidt var i gang (2004-2005) hadde Oslo maraton nettopp foretatt en samling i bånn. I 2001 måtte nemlig maratondistansen avlyses på grunn av for få påmeldte, og mange trodde bunnen var nådd. Men året etter ble det heller ikke arrangert maraton, kun halv- og minimaraton. Og i 2003 ble ikke Oslo maraton arrangert i det hele tatt! Men, i 2004 gikk det endelig oppover igjen, med SK Vidar som arrangørklubb. Og herfra og i årene fremover har Oslo maraton bare vokst seg større for hvert år.

Bildet jeg har valgt ut fra Oslo maraton er fra 2005 - da løpet så smått begynte å vokse igjen. Den harde kjerne av løpere sviktet ikke, og jeg vil la min gode venn Olav Engen være representanten for den harde kjerne på denne tiden. Jeg kan ikke finne Olav på resultatlisten, så spørsmålet er om han rett og slett sto av.... (red. anm: bildet er tatt ved passering halvveis på litt over 1:30, men det ble stopp med hamstringskade etter 30 km).



Landsmøtet i Kondis i 2008



Jeg har vært på en del landsmøter i Kondis opp gjennom årene, men jeg er med mitt antall ikke i nærheten av superveteraner som eksempelvis Kjell Vigestad og Kalle Glomsaker. Det kan ofte bli lange dager under Landsmøtet, og på slutten av dagen kan det gå riktig ille med tanke på å holde seg våken. Jeg husker at jeg var passe sigen selv da jeg knipset dette bildet av Per Inge Østmoen under Landsmøtet i Fredrikstad i 2008.





Norway Run 2010 (Nordkapp til Lindesnes)

Fra 1. juli til 12. august for ti år siden, dvs. i 2010, løp Erik Nossum fra Nordkapp til Lindesnes Fyr, det vil si en distanse på 2660 km. på tiden 42 døgn 9 timer 6 minutter og 45 sekunder!



Underveis var det mange som steppet inn og løp et stykke sammen med Erik, og på de to siste dagsetappene dukket evigunge Vera Nystad opp. Vera var rett og slett veldig god å ha gjennom Kristiansand by og videre sørover mot Lindesnes Fyr. På bildet ser vi Vera og Erik på slutten av nest siste dag, dvs. dag 42 av 43. Selv var jeg med flere dager, og tok mange fine bilder som Erik skal få kose seg med på sine gamle dager.»