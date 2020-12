Gustav Iden imponerte med knallsterk løping da han vant PTO-mesterskapet i Challenge Daytona i Florida - av mange regnet som uoffisielt verdensmesterskap i mellomdistanse triatlon. Iden slo for alvor gjennom internasjonalt da han vant VM i Ironman 70.3 i 2019. Nå ble det en ny prestisjefull seier for bergenseren.



Det var mange sterke triatleter som fikk problemer i denne konkurransen, men Gustav Iden var godt med hele tiden på den innledende svømmingen (2 km) og den tøffe 80 km sykkeldelen. Likevel hadde han 7-8 løpere foran seg ut på den 18 kilometer lange løpsdelen, men ganske snart ga han konkurrentene en realitetssjekk og tok igjen og løp fra alle foran seg til en seiersmargin på 51 sekunder. Amerikaneren Matthew Hanson på 2. plass var den eneste som løp raskere enn Gustav Iden, men han lå for langt bak etter syklingen. Idens løpstid på 18 km var 58:16 og altså 3:14 min/km.



Seieren gjorde han han innkassterte 100 000 USD (ca 880 000 kroner).



- Jeg kjørte smart nok en gang. Jeg følte at jeg hadde ganske god kontroll under løpet, men på sykkelen slet jeg helt til slutten. – Syklingen var rene torturuen, helt umenneskelig sa Iden til arrangøren etter målgang. Se omtale på løpets hjemmeside.

- I Challenge Daytona hadde vi årets sterkeste startfelt. Det er utrolig gøy å jobbe med sånne utøvere som leverer så til de grader, skriver landslagstrener Arild Tveiten på facebook.





I Kondis 2-2020 hadde vi et stort intervju med Kong Gustav Iden av triatlon, og selv om han sier at sykling ville vært idretten dersom han skulle valgt en øvelse, så har han (og andre norske triatleter) i år imponert med knallsterk løping helt i norgeseliten. ​



De 10 raskeste i Daytona: