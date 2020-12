Mulighetene til å løpe ordinære konkurranser i jule- og nyttårstiden blir svært begrenset. Arrangører som har ventet i det lengste med å ta stilling til hvorvidt de kan arrangere, må nå avlyse en etter en. Egentlig litt synd, siden spredningen på løperne i disse langløpene er større enn i hvilken som helst butikk- eller polkø, men reglene er de samme for alle arrangementer uansett størrelse og spredning.

Seneste avlysninger er Bærums to julemaratonløp; Löplabbets Ribbemaraton fra Oslo til Ski og Fornebu Juleultra (og maraton).

Løpsleder John Aslak Bø i Ribbemaraton la tidligere i dag ut denne meldingen:

- Vi har nå vært i kontakt med Bærum kommune, og vi får ikke lov å arrangere Ribbemaraton i år dessverre. Vi ønsker allikevel å ha ett virtuelt løp denne dagen. Vi kommer tilbake til hvordan dette blir lagt opp i løpet av uka, vi må bare planlegge litt. Alle som er påmeldte vil også få en mail fra meg i løpet av uka nå. ​



Her ser vi løpsleder John Aslak Bø i fjorårets ribbemaraton sammen med Isabel Aarnes. (Foto: Olav Engen)



Føniks Ultra som skulle arrangere Fornebu Juleultra (halvmaraton, maraton og 50 km) la ut denne meldibngen 4. desember:

- Bærum kommune valgte i dag å legge til følgende setning i forskriften for forebygging av korona: "Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs idrettsarrangementer, unntatt der profesjonelle aktører deltar". Det vil si at slik det ser ut nå så blir løpet virtuelt. Det kan fremdeles endres siste uka før løpet men jeg har vel ikke for store forhåpninger. Blir det endring til det positive så arrangeres det på kort varsel.

Når vi ser samme kommunes svar til Ribbemaraton i dag, forstår vi at det bare blir virtuelt løp også her.





Løpsleder Ragnar Nygård og assistentnisse Heidi Grønvoll under fjorårets juleultra. Nå må de vente et år til neste juleultra-arrangement. (Foto: Lise Lysfjord Pettersen)

