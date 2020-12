Fornebuløpet ble arrangert i slutten av mai alle de 10 første årene. Det var planen i fjor også, men etter en utsettelse til september måtte man avlyse løpet på grunn av Covid19-situasjonen.

For 2021 har styret i OBOS Fornebuløpet - på grunn av usikkerheten om hva myndighetenes føringer vil bli med større felles arrangement første halvdel av året - besluttet å arrangere løpet onsdag 8. september, altså som høstløp i stedet for vårløp.

- Ved flytting har vi fire måneder ekstra tidsmessig til å se om tilpassing av et normalt år kommer på plass før arrangementet, sier løpsleder Odd Grønli som ser på 2021 som et unntak, og forventer at løpet er tilbake til normal årstid igjen fra 2022.



Løpsdatoen i 2021 er satt i forhold til potensielt kolliderende løp, og til når Telenor Arena er tilgjengelig for arrangøren.

- Vi trives veldig godt med samarbeidet vi har opparbeidet med de ansatte hos Telenor Arena. Forholdene vi her har med alt under tak uansett værforhold, det er til glede både for oss og våre deltagere, sier Odd Grønli.

KONDIS:



Spreke unge løpere i 2019-løpet. (Foto: Sylvain Cavatz)