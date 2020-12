- Jeg henger med enda, men merker at det blir tøffere for hver dag som går, men har ingen planer om å gi meg så lenge Therese Falk er med. Når jeg har slått henne så tar jeg juleferie, sier Frank Løke.



Disse fem er de som har holdt ut lengst i Hagemanns primtalløp, som startet med 2 kilometer og opprinnelig 132 deltagere 1. desember. Deretter var det en ny primtalldistanse som skulle tilbakelegges hver dag til en står igjen som vinner. 2 km, 3 km, 5 km, 7 km osv de første dagene til 43 km 14. desember og 47 km 15. desember.







Dette er data fra gårsdagens fem deltagere som fullførte 47 km på primtalløpets femtende dag. Noen løer alt i ett, noen deler opp. Kravet er at det skal skje innenfor døgnets 24 timer.



Fra 53 km til 127 km resten av måneden

I dag skal det løpes 53 km, og det ser ut til at fire henger med videre. Dersom løperne holder ut skal det løpes 89 km julaften og 127 km nyttårsaften.



Oppdateringer legges ut fortløpende på facebooksiden til

Hagemanns Eventer



Hagemanns Oddetalløp

1. januar starter Einar Hagemann opp med et nytt Last Man Standing-løp, da er det Oddetall som gjelder. Det betyr mange korte distanser og sikkert haugevis av deltagere som henger med hele måneden, minst (?) Se mer her: Hagemanns Oddetalløp



Therese Falk (Oslo): Jeg gir meg aldri før Frank!



Therese har måttet droppe både norske og internasjonale mesterskap i år - siden de har blitt avlyst. Sist var det NM 100 km i Bergen som ble avlyst. I Hagemanns Primtall-løp fant hun ny motivasjon for desember. (Foto: Energia 24-timers Dublin 2019)



- Jeg hadde jo egentlig tenkt å holde det gående til julaften. Men det kommer jo an på motivasjon, og ikke minst søvn, sier Therese Falk.



- Siden livet er som det er akkurat nå, med store forandringer og omveltninger på det private plan så har det vært vanskelig å sove. Da har det jo vært fint å ha et tidkrevende prosjekt som kan gjøres når som helst på døgnet. Det har blitt en del nattløping på meg. Ikke fordi det har vært planlagt, men fordi jeg har ligget våken likevel. Kroppen takler løpingen helt fint. Det er jo et bedagelig tempo, og lite stress. Men det er klart, det blir jo lengre for hver dag.... Når det gjelder jobb får jeg energi av å være på skolen med unge mennesker. Ungdommen i dag er strålende, supplerer Therese, som mer enn de fleste er vant med å løpe lenger enn langt, ofte!

Forresten: - Jeg gir meg aldri før Frank. Om jeg så må krype... noe det er større sannsynlighet for at han må gjøre enn meg, sier Therese som stort hell har fightet mot Løken mange ganger tidligere.





Therese viser muskler, Løke skal bare passe seg! (Privat foto fra Praha 12-timers 2019)



Frank Løke (Sandefjord) : - Gir meg ikke så lenge Therese Falk er med



Frank Løke før start på 100-milesløpet Soriia Moria til Verdens Ende tidligere i år. (Foto: Mona Kjeldsberg)



- Jeg henger med enda, men merker at det blir tøffere for hver dag som går, men har ingen planer om å gi meg så lenge Therese Falk er med. Når jeg har slått henne så tar jeg juleferie.



Jeg er vant til å trene sent og det har jeg også gjort mye i dette løpet. Det har vært normale arbeidsdager, gjerne etterfulgt av håndballtrening med jentene mine, før jeg tatt på meg Clifton Edge skoene mine (som jeg forøvrig er veldig fornøyd mtp all asfalt løpingen) og kommet meg ut med hodelykt sammen med familiens to Yorkshire Terriere.

Må gi mye ros til arrangør Einar Hagemann for dette løpet. Et veldig inkluderende løp, et løp for alle, som i tillegg har fått meg til å trene veldig mye mer løping enn vanlig. Perfekt gnage-trening for meg mtp Mount Everest turen min, som jeg igjen skal prøve å få til i 2021, hvis jeg klarer å kjøre en venstre-høyre finte på COVID-19 selvfølgelig.



Jeg er forresten klar til å løpe 89 km på selveste julaften, hvis det er det som skal til, og den som skal slå meg burde være klar for 127 km også på nyttårsaften, sier ActionFrank.



Herlig, dette blir nok julens store duell mellom deg og Therese.

- Ja, Mannsjåvinisten vs Feministen, ler Frank.



Thomas Willy Lindgren (Oslo): Dem slår nok meg...



Thomas etter å ha fullført et av løpene i Kick-Master Ultra tidligere i år. (Foto: Tom-Rune Bertelsen)



Det er litt mer beskjedne toner fra outsider Thomas Willy Lindgren, kanskje han bare er en luring?

- Jeg synes jeg har holdt ut lenger enn forventet etter sinnsyk mye mengde i beina i år, men ville koble av normal trening og se hva jeg fikk til og det har gått over all forventning. Forhold til jobb har ikke vært noe problem så langt siden jeg starter på jobb kl 16 denne uken når langturene startet, sier Thomas som vart ferdig med 16. dagens 53 kilometer tidlig på dagen.



- Det er vanskelig å si hvor lenge jeg kan holde, så det vil jeg ikke si så mye om, jeg tar en dag av gangen og en fot foran den andre. Mengden har beina mine taklet fint og jeg tror mye ligger i at jeg er flink med restitusjon med zroller samt at jeg går til Didrik (Hermansen, nparapat) 1-2 ganger i måneden for behandling for å tåle denne mengden.

- Jeg vil også trekke frem Thomas Stordalen og Rakel Erla Sævarsdottir som gode støttespillere nå pusher meg bra med motiverende ord som gir meg lyst til å løpe lengst, sier Thomas, men legger til med tanke på Løke/Falk: - Dem slår meg nok, dem er sterkere og tåler mer. Og jeg lytter til kroppen, gir meg når jeg merker det gjør vondt.



Andre Gonstad Johansen (Ullensaker): Tidsklemmeutfordringer



André underveis i Romeriksåsen på langs 2018. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Å sette av tid til en langtur i blant klarer de fleste, men å gjøre det hver dag kan for mange være utfordrende med barn og jobb i tillegg.



- Beina og kroppen vil, så får jeg nok tid skal jeg klare i dag også, sier André Gonstad Johansen da vi gratulerer han med de 15 første dagene og minner om dagens 53 km. Litt senere meldte han at kan fikk kabalen til å gå opp i dag også, så når dette skrives onsdag kveld er han i full sving med primtalldistansen.



- Jeg meldte meg på Hagemanns primtallsløp adventskalender fordi det virket som det passet i forhold til jobb og familie de første 2 ukene. Det er viktig for meg at løpingen ikke går for mye utover kona og ungene. Også må det passe i forhold til jobben. Og den første uka jobbet jeg mye, men da visste jeg det var korte distanser. Og da kreves det ikke mye tid eller planlegging. Den andre uka hadde jeg noe turnusfri og ett par feriedager. Så da passet det fint å løpe når ungene var på skolen og barnehagen.



- Denne uka vi er inne i nå er mere krevende når jeg og kona jobber litt motsatt og lange vakter. Men prøver å løpe der det er en mulighet, og så løper jeg med høyere tempo for å spare tid. Merker det blir for lite søvn, men dette er jo for en kort periode.



- Beina, kroppen og hodet fungerer veldig bra og vil fortsette. Så jeg fortsetter så lenge tiden strekker til. Men dette hadde ikke vært mulig uten så snill og flink kone. Og flinke barn da. I dag trodde jeg egentlig ikke jeg skulle få tid. Men fikk noen meldinger av en løpekamerat som mente jeg måtte komme meg ut å løpe fordi han syntes det var så gøy å følge med. Også meldingen fra deg og da må jeg jo prøve å få det til, smiler André - som foreløpig ikke ser muligheter for å kunne forsette i morgen:



- Det blir vanskelig i morra. Jeg jobber nå i natt, kona jobber 11-20 i morra, deretter skal jeg på jobb igjen 2230. Så med bare to timer til rådighet klarer jeg ikke 59 km.



Ingrid Lid (Kviteseid) : Nå må jeg spare krefter til jobben...



Ingrid Lid hever trofeet etter å ha vunnet et 100-milesløpet North Downs Way i England i 2018.(Arrangørforo)



Ingrid Lid ble alvorlig skadet for to år siden, men har med interns opptrening i ett år kommet tilbake i imponerende form, men foreløpig ikke helt som før - og også med en del metall i kroppen. Hun hang med i primtalløpets første 15 dager, men i dag ble det stopp.

- Jeg gav meg i dag jeg . Den første uka gjorde jeg primtall-løping ved siden av den vanlige treningsplanen min, men nå har det blitt langtur 29-47 km 6 dager på rad, totalt har jeg løpt 255 km de siste 7 dagene tilsammen.

- Denne uken i fjor var min 2. uke med løpetrening siden skaden, og da løp jeg 55km. Så jeg har økt bra på ett år, sier Ingrid Lid.

- Jeg bestemte meg for å gi meg fordi jeg skal jobbe mye nå. Det var slitsomt de siste dagene. I går løp jeg 35 km før jobb pluss 12 km til jobb og gikk på jobb i 8 timer med munnbind på og løp hjem igjen også. Jeg må passe på at jeg klarer å gå og stå mye på jobb, også skal jeg kose meg litt med løping i jula også, sier hun og røper også at det har vært mer enn joggefart på turene.



- Jeg hadde egentlig som mål å ikke løpe noe senere enn 5.30 per km på turene mine. Så alle langturene har gått i 5.00-5.30 fart. Og de kortere øktene fra 4.15-5.00 fart. Det meste er løpt på asfalt og nokså flatt. Hadde noen turer i terrenget den første uka.



- Stort sett gode bein. Litt irritasjon fra skruer på innsiden øverst fra der margnaglen er forsterket med skruer i hofta, det ble litt blåmerker og sårt. Men alt i alt - veldig gode bein, det har vært veldig gøy, sier sykepleier Ingrid og minner om det som er enda viktigere i disse dager: - Vi gjør så godt vi kan for å holde coronaen unna de gamle, så hvis vi klarer det til vaksinen kommer, er vi fornøyde!