Ultraløpsutvalget har i et møte 15. desember tatt ut syv utøvere til neste års VM 24-timers i Timisoara, Romania (22.mai 2021). De løperne som er tatt ut er de samme som ble tatt ut til EM 24-timers i fjor, med tillegg av Marit Stuhaug. Mesterskapet i fjor, som skulle gått i italienske Verona ble avlyst.

Therese Falk, Romerike Ultraløperklubb

Marit Stuhaug, Tambarskjelvar IL

Mari Nustad Mauland, Spirit friidrett, Stavanger

Simen Holvik, GTI friidrett, Stavanger

Bjørn Tore Kronen Taranger, BFG Bergen løpeklubb

Arvid Haugen, BFG Bergen løpeklubb

Jo Inge Norum, Hell Ultraløperklubb

​Alle utøverne er innenfor IAUs A-krav for mesterskapet (menn: 240 km og kvinner: 220 km) i 2019 eller 2020. Eventuelt supplerende uttak skjer 1. mars 2021. Dersom mesterskapet utsettes, vil denne fristen utsettes tilsvarende.



IAU har informert om at de, sammen med lokal arrangør, vil komme med en uttalelse om mesterskapet i tilknytning til Covid-19-situasjonen senest i løpet av februar. Her vil det tas stilling til om mesterskapet vil bli arrangert som planlagt, utsatt eller avlyst.



Uttakskriterier til internasjonale mesterskap 2021-2022 (kun en mindre revisjon fra tidligere).

Så sent som i 2018 var rumenske Timisoara vertskap for EM 24-timers, nå skal de altså ha ansvaret for VM i ei løype de norske likte godt - selv om ikke alle nådde opp mot sitt potensiale i 2018. Taranger imponerte med 7. plass i EM 24-timers​



VM 2019: Therese Falk på 14. plass, Jo Inge Norum på 26. plass i VM 24-timers





En som likte seg ekstra godt i Timisoara var Bjørn Tore Taranger - som løp inn til en veldig sterk 7. plass i varmen. (Foto hentet fra Tarangers Instagramkonto 2018)



Ultraløpsutvalget

...er et ulønnet utvalg tilknyttet Norges Friidrettsforbund (NFIF). Utvalgets oppgave er å fremme ultraløping i Norge. Ultraløpsutvalget har fire medlemmer – alle tilsluttet en norsk friidrettsklubb, og med spesiell interesse for ultraløping. Medlemmene er ikke ansatte i NFIF, men samarbeider med NFIF sentralt. Utvalget innstiller utøvere til internasjonale ultraløpsmesterskap (godkjennes sentralt i NFIF), innstiller tildelinger av norske ultraløpsmesterskap, innstiller til "årets ultraløper" og samarbeider ellers med NFIF sentralt om det meste innen ultraløping i Norge. Utvalget samarbeider også med Kondis når det gjelder publiseringer, statistikk og terminlister. For perioden 2019-2020 består utva lget av Heidi Grønvoll, Ragnar Nygård, Olav Engen og John Henry Strupstad (leder)



