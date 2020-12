På sin egen Facebook-side forteller Yuki Kawauchi hvor glad han var for å være tilbake i god form.

"Jeg har slitt fram til i dag, for i løpet av de siste 21 månedene har jeg ikke klart å løpe under 2.12. Mange har sagt at Kawauchi er ferdig - han har passert toppen. Men jeg kan gjøre det fremdeles, og jeg fikk tro på mitt eget potensiale etter dagens løp."

2.10.26 holdt til en andreplass i løpet. Vinner ble Tatsuya Maruyama som avslutta sterkt med en siste 2,2 km på 6.13 og løp i mål på 2.09.36. Kvinneklassen ble Yomogi Akasaka på 2.29.21.

Yuki Kawauchi er blitt 33 år, men har ingen planer om å gi seg sjøl om han nå har klart 100 maratonløp under 2.20.

"En dag vil noen utfordre rekorden min, på samme måte som jeg gjorde med Dougs rekord. Men jeg vil fortsette å løpe flere sub 2.20-løp. Kanskje 200 eller 300? Min lidenskap slutter ikke", skrev han i rapporten etter løpet.

"Doug" er for øvrig amerikaneren Doug Kurtis som før Kawauchis epoke var den i verdens som hadde løpt flest løp under 2.20. Kurtis klarte 75 slike løp før tida og alderen innhenta han. Yuki Kawauchi ser ut til å ha en god del å gå på ennå.



Video fra målgangen til Kawauchis løp nummer 100 under 2.20:

​



I 2017 vant Yuki Kawauch Oslo Maraton. Da løp han på 2.15.57. (Foto: Bjørn Johannessen)