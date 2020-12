Hagemanns primtalløp Adventskalender startet med 134 deltagere den 1 desember og ble avsluttet etter en utrolig fight mellom Therese Falk og Frank Løke på dag 23. Da var Frank oppe i 83 km (162 km siste døgnet). Therese ga seg etter dag 22 med 79 km på den siste dagen hennes.

Men, dette løpet var så mye mer enn kampen mellom ultraløpsatletene, her var alt fra små barn til "godt voksne" med - alle med ulike forutsetninger for å kunne være med én dag, flere dager, mange dager.... og bakteppet var innsamling av midler til en løpevogn for voksne.



Frank og Therese. (Foto: Mona Kjeldsberg og privat)

De 6 som løp lengst var:

Frank Løke : 23 dager 83 km på siste dag.

Therese Falk: 22 dager 79 km

Thomas willy Lindgren: 17 dager 59 km

Andre Gonstad: 16 dager 53 km

Ingrid Lid :15 dager 47 km

Jon Asphjell: 13 dager 41 km.



Bare positive tilbakemeldinger

- Det fine med dette løpet var at alle som var med pushet sine grense. De fleste gjorde hva de kunne for å flette inne dagens løp mellom jobb og familieliv. Dette er ikke lett. Og det var mange som måtte gi seg på grunn av at døgnet ikke strakk til med nok timer. Men en utrolig innsats av alle som var med, sier Einar Hagemann til kondis.no to dager etter at primtalløpets adventskalender ble avsluttet.

- Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger på løpet som var. For eksempel ei dame på 85 hadde blitt så motivert av å følge med på løpet, at hun nå går 5 km hver dag.

- Konnerud IL sponset også sine barneparautøvere med start. Så den første dagen gikk jeg og min sønn Tobias sammen med 10 utøvere med foreldre en runde på 2 km. Alle fikk så klart medalje for innsatsen. Dette var det første primtallet i rekken på den første dagen av løpet, sier en fornøyd Hagemann.

Se også Konnerud ILs hjemmeside: Para-gruppen – Superheltene i Primtalløp





Paragruppen (barn) i Konnerud IL på vei over Ypsilonbrua i Drammen sentrum. (Privat foto)



Overskuddet finansierte løpevogn for voksne

- Dette og forrige løp (1.-18. november) var også løp der overskuddet skulle gå til en løpevogn for voksne. Dette for at personer som ikke har mulighet til å oppleve det å løpe selv nå kan ha mulighet med å bli dyttet. Dette gikk supert og vogn er snart i hus hos meg. En kamerat er da den første som skal bli dyttet under Holmestrand maraton.



29. november la Einar Hagemann ut dette på facebooksiden til løpet:





Denne supre karen, Kenneth Pedersen, er første til å bli med på langtur når løpevogna ankommer. Kenneth var den fryktede venstrevingen på Svelvik fotball A-lag. Han var superrask og venstrebeint. Det var få av hans kaliber. Vi spilte mange sesonger sammen på et annet lag. For en del år siden fikk han diagnosen MS. Dette medfører at han blir mere og mere sittende i en rullestol.

Kenneth kommer til å bli med på Holmestrand Maraton sammen med meg. Han blir kartleser og jeg er motoren. Tenkt om vi blir så spreke og klarer dagens dobbel, 52,2 km. Det hadde vært konge. Det er en stor ære å kunne få bli med deg på din første maraton/ultraløp. Da blir et nytt team startet: "Team Pedersen".



Mye oppmerksomhet

- Det virker som dette har vært noe folk har trengt under en vanskelig tid. Veldig mange som ikke løper selv har fulgt med og heiet utøvere frem via siden "Hagemann Eventer" på Facebook. Det er der folk har postet sine løp og der folk har heiet alle frem. Der er det bare positivitet med nå 586 medlemmer, sier Einar Hagemann fra basen i Svelvik.

- Jeg har fått mange tilbakemeldinger på at dette har vært tidenes beste adventskalender, den morsomste adventskalenderen de har vært med på osv.



- Fikk også høre at folk ventet på dagens bilde med tekst hver eneste kveld. Dette var et lite høydepunkt hva som kom av bilde og det som var skrevet om og rundt bildet. Det var mye humor rundt dette og i hele gruppen sådan, smiler Hagemann som også synes det var gøy med litt blest i media også:



- Lokal avisen Svelvikposten, Dagsavisen Fremtiden, Sunmørsposten, Kondis, og NRK har skrevet om løpet. Dette er jo skikkelig morsomt for min del. Hadde jo ikke trudd at det skulle bli så stort.









Nytt løp fra 1. januar - nå Oddetallsløp

Hagemann hviler ikke på lauvbærene. Ikke før er juleribba fortært, så er han i gang med et nytt løp:



Nytt løp fra 1 januar blir Hagemanns oddetalløp. I dette oddetallsløpet velger alle hvilken distanse de tar hver dag i januar av oddetallene 1 - 61. Men de kan bare bruke hvert tall én gang.



- Der har både Frank Løke og Therese Falk meldt at de skal starte og påmeldingen har kommet godt igang, sier Einar Hagemann, som har satt et tak på 250 startende.



Dette er altså km-distansene som kan velges én gang:

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61