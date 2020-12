Johannes Høstflot Klæbo fra Byåsen IL vant herreklassen klart på 38:55, som var 59 sekunder foran Andreas Fjorden Ree fra Støren Sportsklubb. Einar Hedegart fra Inderøy IL - som vant menn 19/20 år fikk dagens 4. raskeste tid på 15 kilometeren med 40:46. Henrik Kvennås fra Byåsen IL og Casper Kvam Grindhagen fra Byaasen skiklubb vant henholsvis M18 og M17 på dagens to beste tider 10-kilometeren.



- (VG) Kroppen kjennes bra ut. Jeg prøvde å gå jevne runder i dag. Det var ikke noe sprut, men det føltes greit ut. Det tar jeg med meg, sa Klæbo etter sitt første skirenn på tre uker.





Johannes Høstflot Klæbo, rennets store trekkplaster som publikum ikke hadde tillatelse til å oppleve….(Foto: Rindal IL)



Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo IL vant kvinnenes seniorklasse på 32:55, 18 sek foran Marte Skaanes fra Strindheim IL. Tale Bruheim Breding fra Henning Skilag vant K19/20.



Vi merker oss også et svært sterkt renn av Eva Ingebrigsten, Bratsberg IL, som vant K17 med 2,05 ned til andreplass. Hun hadde bare 14 sekunder fram til ett år eldre Ingeborg Østgård, IL Nansen, som vant K18 klart. Østgård har for øvrig minst like gode prestasjoner med piggsko på beina. I tillegg til sølv på 800m på 2,05,00 bak Hedda Hynne i senior-NM, vant hun UM både på bane og i terreng.





Anne Kjersti Kalvå vant kvinneklassen. (Foto: Rindal IL)



Marte Skaanes gikk inn til 2. plass i kvinner senior. (Foto: Rindal IL)





Eva Ingebrigtsen imponerte i K17. (Foto: Rindal IL)





Ingeborg Østgård vant K18 på dagens raskeste tid på 5 km. (Foto: Rindal IL)

Årets Rindalsrenn, det 59. i rekken, fikk en trang fødsel. Rennet ble pga snømangel, flyttet fra 17. desember til fjerde juledag. Fortsatt var snøen et problem, og rennet måtte flyttes fra Igltjønna skistadion i Rindal sentrum til Helgetunmarka. Til tross for at stedet mangler infrastruktur for å arrangere skirenn, gikk arrangementet bra, og etter iherdig dugnadsinnsats kunne arrangøren Rindal IL, tilby gode sportslige forhold.

Som om ikke dette var nok, måtte rennet reduseres til å omfatte bare junior og seniorklasser pga smittevernbestemmelsene. Med bortimot 200 deltakere ble rennet oppdelt i 2 kohorter, med en lang pause i mellom, slik at arena/parkeringsområdet ble tømt og «rengjort». Men ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Rennet inngikk i en Midtnorsk juniorcup, som er for løpere fra Trøndelag, Møre og Romsdal og Nord Østerdal. Denne regionale cupen er en erstatning for Norgescupen som er avlyst for junior denne sesongen. I tillegg inngikk rennet i Sparebank1 Cup for løpere fra Sør-Trøndelag. Dette medførte at deltakelsen i disse klassene aldri har vært høyere i rennet tidligere.





Forskriftsmessig startnummerutdeling. (Foto: Rindal IL)

De raskeste i Rindalsrennet:

Menn senior 15 km: 1 282 Johannes Høsflot Klæbo Byåsen IL 38:55.0 2 267 Andreas Fjorden Ree Støren Sportsklubb 39:54.0 3 277 Vegard Sivertsgård Tydal IL 40:34.0 4 291 Kristoffer Berset Strindheim IL 41:05.0 5 296 Håkon Skaanes Strindheim IL 41:14.0 6 279 Magnus Harr Lian Klæbu IL 41:23.0 7 288 Olve Johansen Rye Byneset IL 41:38.0 8 295 Sverre Dahlen Aspenes Skatval Skilag 41:43.0 9 274 Even NORTHUG Strindheim IL 41:48.0 10 294 Geir Kristian Hoås Lånke IL 41:55.0 Menn 19/20 år 15 km: 1 238 Einar Hedegart Inderøy IL 40:46.0 2 235 Karsten Andre Vestad Molde og Omegn IF 41:36.0 3 221 August Bertheussen Falkanger Byåsen IL 41:40.0 4 222 Kristoffer Jullum Fiskvik Stjørdals-Blink, IL 42:00.0 5 258 Trym Nergård Rønning Skogn IL 42:03.0 6 233 Iver Slupphaug Orkdal IL 43:01.0 7 250 Magnus Thorstensen Strindheim IL 43:16.0 8 237 Oddmund Bårdssønn Haugnes Frol IL 43:28.0 9 241 Mikkel Waldeland Gautvik Molde og Omegn IF 43:32.0 10 225 Marius Ressem Frol IL 43:34.0 10 224 Frederik Arent Rogstad Njård 43:34.0 Menn 18 år 10 km: 1 170 Henrik Kvennås Byåsen IL 31:07.0 2 173 Amund Engesvold Flataker Hommelvik IL 31:51.0 3 200 Sture Thoresen Heimdal Ski 32:07.0 4 178 Even Opland Leik, IL 32:15.0 5 197 August Lunde Byåsen IL 32:16.0 6 180 Iver Synstnes Hole Åndalsnes IF 32:27.0 7 198 Morten Skaanes Strindheim IL 32:33.0 8 185 Sebastian Rød Feragen Tynset IF 32:57.0 8 182 Olve Løseth Buvik IL 32:57.0 10 179 Niklas Landsem Melhus Steinkjer SK 32:58.0 Menn 17år 10 km: 1 169 Casper Kvam Grindhagen Byaasen Skiklub 31:29.0 2 151 Linus Engdahl Torvikbukt IL 32:05.0 3 156 Peder Rygg Byaasen Skiklub 32:19.0 4 152 Even Lystad Dybwad Strindheim IL 33:15.0 5 160 Johannes Sivertsen Leirådal IL 33:20.0 6 168 Kasper Kulsetås Strindheim IL 34:27.0 7 153 Adrian Oanes Sjøli Klæbu IL 35:02.0 8 155 Krister Sundset Klæbu IL 35:15.0 9 167 Sander Svendgård Hommelvik IL 35:19.0 10 165 Einar Waldeland Gautvik Molde og Omegn IF 35:47.0 Kvinner senior 10 km: 1 208 Anne Kjersti Kalvå Lundamo IL 32:55.0 2 204 Marte SKAANES Strindheim IL 33:13.0 3 211 Berit MOGSTAD Strindheim IL 33:46.0 4 214 Alise Einmo Strindheim IL 34:00.0 5 212 Julie MYHRE Byåsen IL 34:23.0 6 206 Hanne Wilberg Rofstad Byåsen IL 34:28.0 7 207 Guro BOSTAD Strindheim IL 34:40.0 8 213 Julie Victoria BERG Leksvik IL 34:54.0 9 217 Malin Einmo Strindheim IL 35:29.0 10 209 Ragnhild Mogstad Strindheim IL 35:37.0 Kvinner 19/20 år 10 km: 1 147 Tale Bruheim Breding Henning Skilag 35:22.0 2 136 Kristine Hjellbakk Hole Sunnylven IL 37:36.0 3 143 Mari Andrea Kilskar Grevskott Frol IL 37:40.0 4 146 Selma Vatne Leirvik Byåsen IL 37:52.0 5 135 Ida Vang Tynset IF 38:03.0 6 133 Eline Haugen Kleppa Beitstad IL 38:23.0 7 140 Jøri Vatten Surnadal IL 38:29.0 8 134 Malene Gunleiksrud Wold Strindheim IL 38:31.0 9 132 Julie Sandnes Heimdal Ski 39:23.0 10 139 Amanda Kvernmo Lynum Orkdal IL 39:26.0 Kvinner 18 år 5 km: 1 125 Ingeborg Østgård Nansen, IL 23:01.0 2 116 Lone Lorgen Øvrebust Stordal IL 23:40.0 3 120 Mabel Ovedie Herskedal Amundsen Byaasen Skiklub 24:28.0 4 119 Ane Høsflot Klæbo Byåsen IL 24:33.0 5 114 Camilla Brørs Beitstad IL 24:34.0 6 122 Martine Sagen Byåsen IL 24:59.0 7 117 Mari Grøtli Svergja Kvikne IL 25:14.0 8 113 Tuva Henden Grøtte Utleira IL 25:23.0 9 128 Vilde Fjorden Ree Støren Sportsklubb 25:26.0 10 112 Mali Eidnes Bakken Rindal IL 25:42.0 Kvinner 17 år 5 km: 1 109 Eva Ingebrigtsen Bratsberg IL 23:15.0 2 102 Ida Waldal Hommelvik IL 25:20.0 3 104 Mia Mossige IL Varden Meråker 25:49.0 4 108 Astrid Haugen Kleppa Beitstad IL 26:14.0 5 101 Nora Rise Fjærtoft Byaasen Skiklub 26:31.0 5 107 Marthe Wilberg Rofstad Byåsen IL 26:31.0 7 105 Katja Kulsetås Strindheim IL 26:54.0 8 110 Maren Skei Mjømen Inderøy IL 27:16.0 9 103 Ingri Svendgård Markabygda IL 27:24.0 10 106 Andrine Skulbru Nidelv IL 28:15.0

Alle resultater (pdf)

Se også løpets hjemmeside