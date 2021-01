Sola tittet fram da de yngste endelig fikk slippe til i et lokalt skirenn igjen! (Foto: Jan Olav Andersen/Åslia Skilag)



Jan Olav Andersen i Hedmark Skikrets berømmer initiativet som greide å fylle tomrommet på terminlista, og han presiserer at helgas smittevernplan kan brukes som mal for andre arrangementer utover vinteren tilpasset de lokale forholdene. Rent praktisk er det plass- og ikke minst tidkrevende å arrangere siden det aldri kan være mer enn 200 til stede på samme tid.

Todelt renn

Søndagens kretsrenn var delt i to puljer/kohorter der den første bestod av de yngste under 15 år med to foreldre/trenere/støtteapparat pr. løper og pulje to med en forelder/trener/støtteapparat pr. løper. Innslipp til arena ble gjort med to timers mellomrom. Ppremieutdeling foregikk ved målgang og det ble ikke delt ut drikke.



Det var nok noen som fikk litt bange anelser på turen til Furutangen søndag morgen da gradestokken viste ned mot -20 på sine steder, men i høyden var det strålende sol og godt innenfor gjeldende kuldegrense slik at de vel 120 deltakerne fikk en strålende skidag.

Langløper med fart

På 10 km var langløperen Stian Berg, Hamar Skiklubb i en klasse for seg med 27:08 som vinner av seniorklassen, 25 sekunder foran klubbkamerat Kristoffer Kvarstad. 17-åringen Kristian Kongssund fra Næroset IL imponerte med dagens tredje beste tid på 28:18.



Senioren Karen Marie Håkonsen, Kjellmyra IL/Solør Ski hadde beste tid uansett klasse av kvinnene på 5 km med 16:25. Også her imponerte vinneren av 17-årsklassen, Aurora Gaarder Strand fra Strandbygda IL, med å sette alle de øvrige i skyggen i sola på grensen mellom Åmot og Trysil kommune da hun klokket inn 18 sekunder bak Håkonsen. Mathilde Skoglund Østvold, Vang Skiløperforening vant 18-årsklassen på tredje beste tid, 16:50.



Karl Alvar Myhlback, som representerer Bygdø IL, forsatte forøvrig der han slapp i fjorårets amputerte sesong med å ta rennets mest suverene seier på soleklar bestetid på 5 km uansett kjønn og klasse med 14:08.





Aurora Gaarder Strand langet ut i diagonal og vant J17 med et halvt minutt (Foto: Lene Faraasen/Strandbygda IL)





Carina Sveen, Strandbygda lL mot mål til 2. plass i K19/20 år . (Foto: Lene Faraasen/Strandbygda IL)



