2020 er straks historie, og vi blar videre til 2021. Takk for at du følger oss og takk til de av dere som er medlemmer i Kondis og bidrar til at vi kan opprettholde alt det Kondis og kondis.no representerer.



Kondisjonsåret 2020 ble annerledesåret vi håper vi aldri vil oppleve igjen? Fortsatt må vi forholde oss til Covid19 i mange måneder framover, men forhåpentligvis vil samfunnet gradvis normaliseres utover året. Det fine med kondissjonsidretter er at de heldigvis kan utøves selv uten treningssentre og konkurranser.



Mange arrangører er fortsatt avventende med tanke på 2021-arrangementene, men gradvis fylles terminlista løp og terminlista ski med svært mange muligheter for trim og utfordringer i konkurranser utover i det nye året. Vi håper du får deltatt i det meste du hadde planer om i 2021.

Vi i Kondis skal uansett gjøre vårt ytterste for å motivere deg for trening og ta vare på formen eller komme i bedre form - og vi ønsker alle lesere et Godt nytt kondisår!





Ikke medlem?

Les om medlemsfordelene HER

Meld deg inn i kondis HER