På grunn av covid-19, så Lofoten ultraløperklubb seg, i likhet med mange andre løpsarrangører dette året, nødt til å gjøre årets utgave av løpet til et virtuelt løp. Heldigvis la det ingen demper på løpegleden i Lofoten, og dermed ble det deltakerrekord med hele 41 løpere. Fem sprekinger løp maraton, 36 løp halvmaraton.

Tradisjonen tro arrangerer ultraløperklubben både maraton og halvmaraton, dette for å gi et tilbud til så mange løpere som mulig, på en tid av året da det ikke er noen andre lokale løp.

Været var skiftende i starten av romjulen med mye vind, dermed løp flesteparten av deltakerne maraton eller halvmaraton på årets to siste dager, under flotte vinterforhold. Ingen vind, et par minusgrader og nesten helt bar asfalt la en vakker ramme for mange løpere.

Lofoten ultraløperklubb valgte i år å gi overskuddet fra løpet til Vestvågøy røde kors, som blant annet jobber for at barn og unge som kommer fra familier med dårlig økonomi skal få en litt bedre jul. De kan vente seg ca 5000,- fra ultraløperklubben





Rolfen Lorentzen, Jan Håkon Juul, Nina Lorentzen, Christian Mietzner, Tor Gunnar Kransvik og Mona Sjåvik løp alle halvmaraton. (Foto: Monika Kransvik)





På den lofotske landeveien....(foto: Lisa Blom)





Mona Sjåvik jubler etter fullført halvmaraton. (Foto: Monika Kransvik)





Flott horisont. (Foto: Monika Kransvik)



Monika Kransvik. (Foto: Lisa Blom)



Resultatene:

Maraton kvinner: Wenche Johansen 4:33:01 Lena-Britt Johansen 4:33:01 Martina Skibsgård 4:37:27 Maraton menn: Christian Magnussen 3:33:14 Gøran Rasmussen-Åland 3:27:35 Halvmaraton kvinner: Jill-Torun Mortensen 2:12:53 Zsaklin Strammer 2:00:03 Hege Mørtsell 2:42:34 Hilde Helene Lindberg 2:48:47 Katrine Fjelltun-Larsen 2:20:56 Monica Madsen 2:21:07 Mona Skjåvik Fullført Rakel Enoksen Hagen 2:00:01 Lisa Blom 2:05:26 Kristine Haugen 2:00:45 Cecilie Brinchmann 1:45:56 Monika Kransvik 2:41:16 Nina Abelsen Lorentzen 1:50:32 Kathrine Stoltenberg 2:53:53 Elin Pettersen 2:17:35 Sigrun Leine Pedersen 2:05:16 Halvmaraton menn: Svein Lindberg 1:47:00 Hallvard Schjølberg 2:33:38 Torgeir Andreassen 2:14:06 Roy Thuv 1:58:13 Raymond Bakken 1:37:37 Stein Alsos 2:32:32 Frode Wiggen 2:03:00 Jan-Levi Brinchmann 1:25:11 Anders Løvik 2:20:32 Christian Mietzner 1:59:00 Jan Håkon Juul 1:58:00 Tor Gunnar Kransvik 2:41:16 Tommy Seim 1:54:00 Jeppe Moholt 1:45:02 Rolfen Lorentzen 1:50:32 Rune Sjøstrand 2:05:11 Bjarne Stoltenberg 2:53:53 Leif Klausen Fullført Asgeir Leine Pedersen 1:59:00 Tom Haugen 2:01:02