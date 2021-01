Det var ikke noe nyttårsforsett, Asgeir Peder Hjorthaug fra Lambertseter har jo løpt langt og lengre i mange år, men det var definitivt en fresk start på den nye året. Kanskje freskere første nyttårsdag enn noen annen nordmann. I løpet av 24 timer løp han 141 km i den lokale lysløypa med totalt 3948 høydemeter.

- Jeg skulle løpt Kullamannen i Sverige 31. oktober, og hadde planlagt Sandsjöbacka UltraTrippel i januar, begge deler selvfølgelig avlyst/utsatt. Motivasjonen for trening har derfor vært litt så som så siste par månedene, så jeg trengte noe å se fram til, sier Asgeir Peder Hjorthaug som 1. nyttårsdag la ut på 24-timers løping i lysløypa på Lambertseter.





Her tar Asgeir Selfie med medløpere i lysløypa i bakgrunnen.

- Inspirert av alle jeg har sett laget sine egne utfordringer i koronatiden, fant jeg ut at jeg måtte sparke i gang det nye året med et eget soloprosjekt. Jeg tenkte først på 100 kilometer, men etter samtale med coach Sondre Amdahl, falt avgjørelsen på 24-timers; Ultimat ultratrening.

- Lysløypa er rett utenfor døra mi, 5 kilometer fram og tilbake med 140 høydemeter. I tillegg kunne jeg ha mat- og drikkestasjon i eget hus der familien stilte som support, et perfekt opplegg, smiler Asgeir en drøy time etter at kraftprøven var over.





Slik ser løypa ut på Strava etter 24-timer i skogen og på veien inn til huset der han bor.



​Remi M S Padoin la ut dette bildet poå facebook: - Jeg var med på runde 17 og 18 frem til klokka 01:45 med power bars og mental pifff! Alt man finner på når idretten er i lockdown og ikke annet å heie på....



Alene med hodelykt i skogen - men magisk avslutning

- Jeg hadde følge av løpere fra RULK (Romerike Ultraløperklubb) og venner fra Lambertseter fra jeg startet, og løp ikke alene før nærmere klokken 2 på natten. Da var lyset i lysløypa slukket, og jeg følte at ultraløpet virkelig begynte, alene med hodelykt i skogen, sier Asgeir til kondis.no.

- I tiden fra klokken 2 på natten til lyset og første medløper kom i 9-tiden, hadde jeg det tungt - slik det skal være: Trøtt, duppet av mens jeg løp og gikk, kvalm, sliten og stiv. Men, som så mange ganger før, når lyset kommer, og jeg i tillegg får selskap i løypa, så stiger humøret, trøttheten forsvinner, og de siste 5 timene var helt magiske.



Her ser vi Asgeir rett etter målgang sammen med noen av supporterne. Fra venstre Tone Yvonne Boye Killegreen som tok bildet, Arnar Audum, Ann Kristin Mathisen, Eivind Killengreen og Ørjan Pretorius. Tone og Eivind "passet på" Asgeir hele døgnet og sørget for regelmessige oppdateringer på sosiale medier.



Video: Asgeis 24 timer i Lambertseterskogen:

fotografert og tilrettelagt av Tone Yvonne Boye Killengreen):







Selv Asgeir Peder Hjorthaug skal hvile litt nå:

- En ukes hvile nå, så er jeg i gang igjen - gleder meg til det - og jeg har store forventninger til gode løpeopplevelser i 2021, som avslutningsvis takker alle som heiet, møtte opp i løypa, og til familien som alltid lar han holde på med denne galskapen - som han selv kaller det.





Asgeir hviler fortjent på stavene etter fullført 24-timers. (Foto: Tone Yvonne Boye Killegreen)