Det var 12 løpere som deltok på 3000 meter i Gneist Nyttårsstevne i Bergen, i koronaens tid var det begrenset deltagelse. Men det ble gjort gode løp, og på resultatlisten ser vi at tre av seniorløperne har forbedret sin personlige bestetid. Vinner an distansen ble Jon Temesgen Sætre fra Gneist som løp inn til gode 8:27, en solid forbedring av hans innepers på 8:56.

Jon Temesgen Sætre ble av Kondis nettopp kåret til årets tredje beste juniorløper i 2020, hårfint bak klubbkompis Philip Massacand som for øvrig måtte se stevnet fra tribunen på grunn av en skade. Etter løpet kunne Jon fortelle at han hadde håpet å kunne komme under 8:20, så ambisjonene er i orden. Han store mål for sesongen 2021 er å kunne kvalifisere seg på 10.000 meter til EM U23, som går på hjemmebanen Fana Stadion til sommeren. Kvalifiseringskravet her er 30:05. Jon løp Hytteplanmila i fjor på 30:22 så dette kravet bør være innen rekkevidde.

Jon Temesgen Sætre går dette året på Rønningen Folkehøgskole i Oslo der de har et dedikert friidrettsmiljø.

Eli Anne Dvergsdal var eneste kvinne som løp 3000 meter i Nyttårsstevnet, der hun i et herrefelt løp inn på 9:44, som er en tangering av hennes egen pers. Innendørstatistikken viser at det kun er tre kvinner som har løpt fortere på distansen i 2020, så dette var absolutt godkjent av motbakkespesialisten.



Seliussen André gjør her an god drajobb med Jon Temesgen Sætre og Hans-Magnus Haukøy på slep.

Resultatliste 3000 meter, alle klasser og begge heat.

Pos Startnummer Navn KATEGORI CatPos LAG Tid Bane 1 344 Sætre Jon Temesgen Overå MS 1 GNE 8:27.14 PB! 2 340 Seliussen André MS 2 GNE 8:39.56 PB! 3 339 Haukøy Hans-Magnus MS 3 GNE 8:50.22 4 347 Hayleab Biniam MS 4 GNE 9:06.41 5 342 Morken Phillip MS 5 FA77 9:09.62 6 341 Haukøy Jon-Anders MS 6 GNE 9:10.14 PB! 7 343 Hernes Ådne Nesje MS 7 FANA 9:16.53 8 334 Dvergsdal Eli Anne KS 1 GNE 9:44.78 9 369 Bjarte Eikanger MV45 1 GNE 10:02.56 10 346 Martinsen Noah Spjeld MS 8 GNE 10:18.40 11 368 Didrik Stuhaug Hatlelid G14 1 GNE 10:56.48 12 345 Størkson Andreas Skulstad MS 9 GNE DNF



Eli Anne Dvergsdal må for det meste gjøre løpet sitt selv og kjemper seg inn til gode 9:44.



Gneist-trener Bjarte Eikanger fikk testet løpsformen selv, inn til tiden 10:02.56.



Fremst i denne puljen er Phillip Morken, etterfulgt av Jon-Anders Haukøy, Biniam Hayleab og Andreas Skulstad Størkson.



Ådne Nesje Hernes.



Her er Bjarte Eikanger foran Noah Spjeld Martinsen og Didrik Stuhaug Hatlelid.



14 år gamle Didrik Stuhaug Hatlelid fikk sin debut med baneløping og 3000 meter på gode 10:56.48

