Mørketidsløpet ble første gang arrangert i 2004 og har med årene blitt det største vinterløpet i Norge og samtidig et av de mest internasjonale norske løpene med deltagere fra alle kanter av verden. Årets løp vil være det 18. i rekken. Deltakerrekorden på 1862 fullførende totalt på halvmaraton, 10 km og 5 km ble satt i 2019, mens det i fjor var 1605 løpere fra 44 ulike nasjoner som fullførte Mørketidsløpet i Tromsø.



Deltakerbegrensning og puljestart

I år er det satt en begrensning i antall påmeldte deltakere på 800. Dette på grunn av smittevernstiltak som er gjort i samråd med helsemyndighetene.



– Vi har laget en smittevernsplan som vi har fått godkjent fra Tromsø Kommune. Vi deler opp løpet i grupper på 200 løpere og sprer arrangementet over 9 timer istedenfor 3 timer som vi normalt bruker, sier Nils I. Hætta, som er daglig leder for arrangøren MSM (Midnight Sun Marathon), i et intervju med nrk.no.



Hætta kan love et trygt arrangement og understreker samtidig at de nasjonale innstrammingene som regjeringen nylig gjorde gjelder innendørsarrangement og ikke utendørsarrangement som Mørketidsløpet.



Lover et trygt arrangement: Daglig leder i MSM, Nils I. Hætta, lover et trygt arrangement med tanke på smittevern når Mørketidsløpet arrangeres til lørdag med nærmere 800 påmeldte deltakere. (Foto: Bjørn Johannessen)



Ledige startnummer

I skrivende stund er 716 påmeldt årets løp. Blant disse finner vi 115 som er registrert med utenlandsk statsborgerskap. Nytt av året er at det også arrangeres helmaraton - i tillegg til de allerede etablerte distansene halvmaraton, 10 og 5 km.



Halvmaraton er den distansen med desidert flest påmeldte deltakere og deles derfor opp i to startpuljer. En med start kl. 15:00, mens pulje 2 starter 18:00. I sistnevnte pulje er det i øyeblikket fremdeles noen ledige startnummer. Ledige plasser er det også på arrangementets korteste distanse, 5 km, som starter kl. 18:20. Maraton og 10 km, som begge starter kl. 13:00, er derimot fulltegnet.



Påmeldingen er åpen fram til fredag 8. januar kl. 12:00. Det er derimot ikke muligheter for etteranmelding på selve løpsdagen.



Virtuell utgave

I forbindelse med årets utgave av Mørketidsløpet blir det også arrangert en virtuell utgave. Denne startet 21. november og pågår fram til 21. januar. Dette har vært som et tilbud til alle som har lyst til å enten trene mot Mørketidsløpet i Tromsø eller for å bruke det som alternativ fordi de ikke kan delta på det fysiske løpet.



Virtuell utgave: Mørketidsløpet har i år en virtuell utgave som går fra 21. november til 21. januar. (Foto: Zoltan Tot)



Deltakerstatistikk

Mørketidsløpet har fra det første året det gikk med i overkant av 100 deltagere omfattet både halvmaraton og 10 km, mens det også kom til 5 km i 2012. Med unntak for noen få år har deltagelsen økt for hvert år siden inntil rekorden fra 2019 med 1862 fullførende på de tre distansene. Fjorårets deltakertall på 1605 var imidlertid en nedgang.



År Antall deltagere 2004 137 2005 120 2006 182 2007 192 2008 280 2009 193 2010 364 2011 503 2012 832 2013 915 2014 1015 2015 1029 2016 1296 2017 1506 2018 1775 2019 1862 2020 1605

Tidligere års vinnere - Polar Night Halfmarathon

Av tidligere års vinnere er det flere som har vunnet halvmaratonløpet mer enn en gang, og blant menn er Jens-Kristian Berg fra Vidar den som har vunnet flest ganger med fem strake seire (2007-11). På kvinnesiden er Hilde Aders fra Tromsø Løpeklubb den som har flest seire etter å ha vunnet fem år på rad. Hilde Aders har også løyperekorden for kvinner med 1.21.50 satt i 2016. Løyperekorden for menn tilhører Glenn Thomas Martinsen og er på 1.10.12 fra 2014.

År Menn Kvinner 2004 Juan Rodrigues (NOR) 1.16.00 Manuela Krämer (GER) 1.41.51 2005 Egil Skarpsno (NOR) 1.23.08 Trude Giverhaug (NOR) 1.44.34 2006 Trond-Are Michelsen (NOR) 1.19.12 Ulla Brith Rånes (NOR) 1.48.06 2007 Jens-Kristian Berg (NOR) 1.20.15 Monika Andersen Larsen (NOR) 1.37.42 2008 Jens-Kristian Berg (NOR) 1.19.44 Manuela Krämer (GER) 1.33.44 2009 Jens-Kristian Berg (NOR) 1.21.06 Margaretha Baumann (NOR) 1.26.05 2010 Jens-Kristian Berg (NOR) 1.20.46 Margaretha Baumann (NOR) 1.28.40 2011 Jens-Kristian Berg (NOR) 1.16.20 Helen Palmer (GBR) 1.34.41 2012 Mike Bialick (USA) 1.17.22 Maria Nordfjell (SWE) 1.32.48 2013 Martin Kjãll-Ohlsson (SWE) 1.12.58 Mari Brox (NOR) 1.27.26 2014 Glenn Thomas Martinsen (NOR) 1.10.12 Karianne Løkken (NOR) 1.27.48 2015 Alexander Broberg Skeltved (NOR) 1.14.25 Hilde Aders (NOR) 1.23.33 2016 Kristian Ulriksen (NOR) 1.13.34 Hilde Aders (NOR) 1.21.50 2017 Kristian Ulriksen (NOR) 1.15.01 Hilde Aders (NOR) 1.23.54 2018 Kristian Ulriksen (NOR) 1.14.24 Hilde Aders (NOR) 1.23.47 2019 Lasse Finstad (NOR) 1.14.24 Hilde Aders (NOR) 1.23.08 2020 Eskil Schønning (DEN) 1.16.25 Lindy-Lee Folscher (RSA) 1.28.58

Tidligere års vinnere - Mørketidsmila

Blant menn er det tre løpere som har vunnet løpet to ganger. Disse er Kurt-Ivar Solbakk som vant de to første årene, Glenn Thomas Martinsen som vant i 2012 og 2015, og Erik Lomås som vant i 2017 og 2018. På kvinnesiden står Else Bøifot med fire og flest seire (2008-10 og 2012). Løyperekordene tilhører Glenn Thomas Martinsen og Arja Arnesen og er på 31.48 (2015) og 37.57 (2016).

År Menn Kvinner 2004 Kurt-Ivar Solbakk (NOR) 36.28 Hilde Orderud (NOR) 48.28 2005 Kurt-Ivar Solbakk (NOR) 36.17 Trude Kvanli (NOR) 51.55 2006 Odd A. Nilsen (NOR) 36.43 Anja Hageler (NOR) 44.30 2007 Øyvind Alapnes (NOR) 36.50 Anja Hageler (NOR) 43.00 2008 John Henry Strupstad (NOR) 33.41 Else Bøifot (NOR) 44.07 2009 Finn Dag Hovem (NOR) 37.44 Else Bøifot (NOR) 44.53 2010 Ken Jensen (NOR) 38.59 Else Bøifot (NOR) 45.28 2011 Håkon Melseth (NOR) 36.58 Ann-Kristin Haukøy Nygård (NOR) 41.38 2012 Glenn Thomas Martinsen (NOR) 35.15 Else Bøifot (NOR) 42.35 2013 Emil Lerdal (SWE) 33.07 Ann-Kristin Haukøy Nygård (NOR) 40.51 2014 Sven-Are Paulsen (NOR) 34.31 Simone Raatz (GER) 38.15 2015 Glenn Thomas Martinsen (NOR) 31.48 Arja Arnesen (NOR) 40.42 2016 Fredrik Sætran (NOR) 34.33 Arja Arnesen (NOR 37.57 2017 Erik Lomås (NOR) 33.56 Simone Raatz (GER) 38.42 2018 Erik Lomås (NOR) 32.44 Silje Hansen (NOR) 40.20 2019 Magnus Warvik (NOR) 33.27 Yngvild Kaspersen (NOR) 38.08 2020 Stian Dahl Sommerseth (NOR) 33.25 Yngvild Kspersen (NOR) 38.33