Totalt var 190 påmeldt og 173 som fullførte en eller flere distanser i Kondisløpet høsten 2020.



Beste kvinne og mann på hver distanse fikk drikkebelte og smørepakke fra SWIX, mens seks andre fikk drikkebelte som uttrekkspremie.



Ny smurning: I smørepakka fra SWIX finner vi blant annet et utvalg fra den nye fluorfrie festesmurningen: VP-serien.

Resultater 3-kilometer herrer:

1 Frode Semb Aprimo Rådgivning 00:11:09 2 Christian Prestegård Team Kondis/ Loen Active 00:11:45 3 Frank Skaftun Team Kondis 00:12:21 4 Morten Tindslett 00:12:59 5 John Olav Johansen Team Kondis 00:13:10 6 Harald Alstad Team Kondis Trondheim 00:13:24 7 Preben Rugholm Team Kondis 00:13:31 8 Per Morten Hjemgård Team kondis 00:13:53 9 Mark Thompson 00:13:54 10 Rolf Meek Team Kondis 00:14:34 11 Rolf Bakken 00:14:48 12 Jostein Jakobsen Team Kondis Trondheim 00:15:40 13 Tore Aune 00:15:47 14 Kjetil Sletten Team Kondis Trondheim 00:16:32 15 Jo Inge Melien Team Kondis 00:17:14 16 Fredrik Nilsen UiT BIL 00:17:52 17 Tore Stafset Team Kondis 00:19:09 18 Svein Eirik Pettersen 00:20:20 19 Magnar Nilsen Team kondis FINISHED



Resultater 3-kilometer damer:

1 Kristin Opland Team Kondis Trondheim 00:10:51 2 Ingunn Monsen SK Vidar / Team Kondis 00:14:00 3 Mona Opsahl Team Kondis 00:14:42 4 Marthe Aune Team kondis 00:15:11 5 Marianne Johansen Team Kondis 00:17:01 6 Cristina Pulido Ulvang Team Kondis 00:19:01 7 Oline Yksnøy Team Kondis 00:22:00 8 Brit Bergmann Team Kondis 00:22:37 9 Hege Henriksen romerike ultaløperklubb 00:33:21 10 Lena Holte - Møane 00:45:00 11 Herborg Andrea Horvei Team Kondis FINISHED

Resultater 5-kilometer herrer:

1 Martin Ukkelberg Sløgedal Marnardal IL 00:16:19 2 Tom Erik Herskedal Team Kondis 00:18:31 3 Tore Bjerkrheim 00:19:33 4 Christian Prestegård Team Kondis / Loen Active 00:20:12 5 Tor Lillekroken Team Kondis 00:21:17 6 Frank Skaftun Team Kondis 00:21:27 7 Morten Tindslett 00:21:36 8 Preben Rugholm 00:21:37 9 Øyvind Rise 00:21:45 10 Harald Alstad Team Kondis Trondheim 00:23:08 11 Mark Thompson 00:23:35 12 Håkon Myhre Lekolar BIL 00:23:55 13 Rune Fossheim Team Kondis 00:24:44 14 Per Morten Hjemgård Team kondis 00:25:22 15 Rolf Meek Team Kondis 00:26:01 16 Kjetil Sletten Team Kondis Trondheim 00:26:13 17 Morten Brænd Team Kondis 00:27:00 18 Rolf Bakken Team Kondis Elverum 00:27:33 19 Jo Inge Melien Team Kondis 00:29:51 20 Jo Inge Melein Team Kondis 00:32:15 21 Svein Eirik Pettersen Sandnes IL/Team Sportsmanden 00:34:18 22 Kåre R. Haugen Monkehåjen GT FINISHED 22 Magnar Nilsen Team Kondis FINISHED

Resultater 5-kilometer damer:

1 Ingrid Ukkelberg Marnardal IL 00:17:38 2 Kristin Opland Team Kondis Trondheim 00:17:54 3 Camilla-Marie Flaaten Team kondis Trondheim 00:19:48 4 Sol Hagen Team Kondis Trondheim / Telenor 00:21:09 5 Jorid Sunnset Team Kondis Trondheim 00:21:15 6 Ingunn Monsen SK Vidar / Team Kondis 00:22:42 7 Vigdis G Sandø Team Kondis 00:23:24 8 Bente Skjelstad Svendsen 00:27:56 9 Hanne Sigstad 00:29:27 10 Cristina Pulido Ulvang Team Kondis 00:31:19 11 Hege Henriksen romerike ultraløperklubb 00:32:01 12 Oline Lovise Yksnøy Team Kondis 00:37:30 13 Lena Holte - Møane 01:30:00 14 Herborg Andrea Horvei Team Kondis FINISHED

Resultater 10-kilometer herrer:

1 Kristoffer Petersen Skonnord Team Kondis 00:35:22 2 Ørjan Bergfalk Bø milers 00:38:15 3 Øyvind Borg Team Kondis 00:39:29 4 Gjermund Øydvin 00:39:35 5 Frode Bratvedt Team Kondis 00:41:01 6 Tim Bennett Team Kondis 00:41:12 7 Christian Prestegård Team Kondis / Loen Active 00:42:59 8 Tom Staavi Team Kondis 00:43:14 9 Frank Skaftun Team Kondis 00:45:13 10 Andreas Moen DK Leiret 00:46:04 11 Morten Tindslett 00:47:01 12 Rolf Bakken Team Kondis 00:47:20 13 Harald Alstad Team Kondis Trondheim 00:49:04 14 Kristian Berg Tomren Advokatfirmaet Thallaug 00:51:39 15 Preben Rugholm Team Kondis 00:52:12 16 Jo Inge Melien Team Kondis 00:55:21 17 Per Morten Hjemgård Team kondis 00:55:40 18 Mark Thompson 00:56:54 19 Roar Nisja Team Kondis 00:57:00 20 Jan Christiansen 00:59:06 21 Vile Horg Team Kondis 00:59:19 22 Svein Eirik Pettersen Sandnes IL/Team sportmanden 01:00:25 23 Magnar Nilsen Team Kondis FINISHED

Resultater 10-kilometer damer:

1 Kristin Opland Team Kondis Trondheim 00:36:28 2 Marit Haslie Elverum 00:37:43 3 Vibeke Klevstad Team Kondis 00:44:33 4 Ingunn Monsen SK Vidar / Team Kondis 00:48:05 5 Marthe Aune Team kondis 00:54:46 6 Merete Stokke Team Kondis 00:56:59 7 Cristina Pulido Ulvang Team Kondis 01:13:53 8 Lena Holte - Møane 02:30:00 9 Herborg Andrea Horvei Team Kondis FINISHED

Resultater halvmaraton herrer:

1 Terje Krangsås 01:20:02 2 Ørjan Bergfalk Bø milers 01:24:19 3 Erik Østerholt Forrest Gump Running Club 01:29:35 4 Amund Sigstad Team Kondis 01:29:57 5 Christoffer Hvammen Team Kondis 01:34:58 6 Geir Helge Skattebo Fagernes IL 01:38:03 7 Rolf Bakken Team Kondis 01:39:39 8 Frank Skaftun Team Kondis 01:45:40 9 Vidar Olderkjær Team Kondis 01:48:42 10 Morten Tindslett 01:49:00 11 Kjell Enok Grude Kondis Team 01:50:38 12 Harald Alstad Team Kondis Trondheim 01:52:50 13 Preben Rugholm Team Kondis 01:54:42 14 Lauritz Dyrkolbotn MHI 01:55:42 15 Asgeir Jerstad Lien Team Kondis Trondheim 01:58:29 16 Per Morten Hjemgård Team kondis 02:00:27 17 Mark Thompson Team Kondis 02:01:48 18 Svein Erik Pettersen Sandnes IL/Team sportmanden 02:11:45 19 Erling Uttisrud 02:19:48 20 Jo Inge Melien Tem Kondis 02:20:34 21 Finn Larsen Team Kondis 02:22:53 22 Jan Christiansen 02:30:16

Resultater halvmaraton damer:

1 Mona Grindberg Verdal Friidrettsklubb 01:33:02 2 Anne Renate Bergtun Team Kondis / Asker Skiklub 01:37:01 3 Kristin Opland Team Kondis Trondheim 01:42:38 4 Monica Lothe Urke 01:58:16 5 Ingunn Monsen SK Vidar / Team Kondis 02:02:27 6 Marianne Røhme Team Kondis 02:44:41 7 Cristina Pulido Ulvang Team Kondis 02:48:35 8 Herborg Andrea Horvei Team Kondis FINISHED

Resultater maraton herrer:

1 Ole Christian Lien Brandval/Kongsvinger OK 02:46:45 2 Torbjørn Høitomt Team Kondis 02:46:49 3 Kenneth Breen Team Kondis 02:52:32 4 Sondre Bolstad Team Kondis/ Lillehammer IF 02:53:04 5 Fridtjof Stalsberg Litago Bros / Team Kondis 03:13:49 6 Steinar Landa Team Kondid 03:15:35 7 Yngve Rubi 03:23:12 8 Bjørn Ivar Haugen Team Kondis 03:29:04 9 David Cheshire Team Kondis / Litago Bros 03:39:49 10 Rolf Bakken Team Kondis Elveum 03:44:29 11 Frank Skaftun Team Kondis 03:45:51 12 Morten Tindslett 03:49:05 13 Henrik Hande Nilsen Team Kondis 03:52:02 14 Morten Solfjeld Jensen Team Kondis / Morten's RC 03:58:29 15 Hallvard Harang Hell Ultraløperklubb 04:04:22 16 Preben Rugholm Team Kondis 04:10:25 17 Frank Alfred Johnson Team kondis 04:12:51 18 Vebjørn Sjåstad 04:14:29 19 Svein Eirik Pettersen Sandnes IL/Team sportmanden 04:43:57 20 Mark Thompson Team Kondis 04:54:18 21 Harald Alstad Team Kondis Trondheim 05:05:55 22 Jo Inge Melien Team Kondis 05:46:29 23 Arne Rognebakke Team Kondis 07:24:00 25 Kenneth Breen Team Kondis FINISHED

Resultater maraton damer:

1 Silje Eklund Team kondis 02:45:44 2 Ingrid Ukkelberg Marnardal IL 02:52:52 3 Inger Dagny Saanum 02:53:33 4 Randi Marie Dyrkolbotn MHI 03:08:08 5 Oddveig Odland Team Kondis 03:09:52 6 Siv Elise Seland Undheim IL 03:23:05 7 Grete Rugland Konsmo IL 03:32:14 8 Rakel Enoksen Hagen Team Kondis 03:34:59 9 Bente Langøigjelten Team Kondis 03:52:18 10 Maria Johanne Jerstad Lien Team Kondis Trondheim 04:03:20 11 Lise Lotte Berg Ågedal 04:16:21 12 Ingunn Monsen SK Vidar / Team Kondis 04:17:20 13 Beate Elvebakk Team Kondis 05:15:29 14 Hege Kvitting Team Kondis 05:20:37 15 Nina Haaland Kristoffersen Team Kondis 05:24:52 16 Cristina Pulido Ulvang Team Kondis 05:59:36 17 Annika Kieding Team sporty FINISHED 17 Herborg Andrea Horvei Team Kondis FINISHED 17 Nina Weber Team sporty FINISHED

Følgende vant drikkebelte fra SWIX i uttrekkspremie:

Rakel Enoksen Hagen Mark Thompson Svein Erik Pettersen Vigdis G Sandø Mona Opsahl Morten Brænd



Uttrekkspremier: Ultimate Nordic bidrog med to Ultra Pro 5 drikkesekker og tre Ultra Handheld Chill drikkeflasker som premier til Kondisløpet høsten 2020.

Følgende vant Ultra Pro 5 drikkesekker fra Ultimate Nordic:

Herborg Andrea Horvei Cristina Pulido Ulvang

Følgende vant Ultra Handheld Chill drikkeflaske fra Ultimate Nordic:

Vile Horg Cristina Pulido Ulvang Kristian Berg Tomren



Vinterløpejakke: Kondis gir bort denne flotte vinterløpejakka fra Craft og Team Kondis-butikken som uttrekkspremie til en person som har meldt på med Team Kondis som lag. De som har meldt på med andre varianter av Team Kondis, som for eksempel Team Kondis Trondheim, ble også med i trekningen.



Vinneren av denne Craft Club Jacket ble Nina Haaland Kristoffersen fra Mandal som stilte til start på maraton med Team Kondis som lag.

I tillegg gir vi også bort Skigo-hansker og bøker fra Kondisbutikken som uttrekkspremier blant deltakerne.

Her er vinnerne av Skigo-hanskene:

Frode Bratvedt Morten Tindslett Herborg Andrea Horvei



Her er vinnerne av en valgfri bok hver fra Kondisbutikken:

Tom Staavi Ingunn Monsen Monica Lothe Urke

Totalt har 16,2 prosent av alle deltakerne mottatt en premie fra Kondisløpet høsten 2020. GRATULERER så mye til alle vinnerne!



Påmeldingen til Kondisløpet vinter 2021, som strekker seg fra januar og ut mars, er nå åpnet. Her er det mulig å vinne sko fra skoleverandøren On. I tillegg blir det også her flotte uttrekkspremier fra Kondisbutikken og Teamkondisbutikken. Du kan lese mer om løpene og premiene her. Det kan så absolutt lønne seg å legge inn en eller flere distanser i Kondisløpet som en del av treninga gjennom vinteren. De som gjennomfører alle fem distansene får også denne gangen en gratis samlemedalje på 90 mm i diameter.

Lykke til alle sammen!