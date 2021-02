Dette tilbudet er et samarbeid mellom Lululemon og Kondis, og det er Tracey Heldal som er instruktør og vil lede yoga-øktene.



Kondis-medlemmer har gratis tilgang og kan velge fritt fra hele menyen i mars. Fra og med april er det første onsdagen hver måned som er planlagt. Øktene har en varighet på ca. 45 minutter.



– Yoga kan være et fint tillegg i utøverens treningsplan og generelle helse. I beste fall kan yoga gjennom oppmerksomhet forandre livet ditt. I verste fall er det bare et praktisk middel for å strekke kroppen og arbeide for å forhindre skade. På det fysiske nivået vil det forbedre din styrke og balanse, samt gi deg en økt følelse av hvordan kroppen din beveger seg, sier Tracey.



Yoga har flere fordeler for utholdenhetsidretter.



Fysiske fordeler

– Utøvere på alle nivå bruker mesteparten av tiden på å bevege seg fremover. Løpere og syklister beveger kroppene fremover ved bruk av quadriceps, hoftebøyere, hamstrings, glutes og core. Svømmere beveger kroppene fremover gjennom den gjentatte bevegelsen av å rotere skuldrene, ved hjelp av pectoralismuskler (bryst), trapezius og latissimus dorsi (øvre / midt bak) og kjernen. Den gjentatte bevegelsen til disse idrettene setter kroppen i fare for muskelubalanse, tetthet og bulking som til slutt kan føre til skade.



Yoga utfordrer oss til å bruke både de overfladiske og dype muskelgruppene, noe som resulterer i passende balanse i styrke og fleksibilitet. Ved å strekke og forlenge de overbelastede musklene og leddbåndene, forhindrer det å rive over leddene. Kroppsbevissthet og balanse kan forbedres med en bedre følelse av hvor kroppen beveger seg i rommet - en viktig ferdighet å ha for god teknikk i enhver sport, i følge Tracey.



(Bilde: Privat)

Psykiske fordeler

- Et grunnleggende aspekt for både trening og konkurranse er den mentale komponenten i sporten. Utholdenhetsidretter krever mye fokus, utholdenhet, tålmodighet og tilpasningsevne. Yogaøvelser kan forbedre mentalt fokus ved å bruke både pusten og kroppen som et anker for sinnet.



Utøveren blir mer bevisst på sine egne tanker ved forberedelse og evne for å være fullt til stede med kroppen og pusten. Yoga lærer enkeltindividet å holde seg rolig, fokusere, puste og godta det som kommer. Dette er en veldig nyttig ferdighet for utholdenhetsutøvere og gjør at de kan fortsette når det kan bli for tøft, sier Tracey.



Timeplanen vil være klar fra og med 1. mars.



