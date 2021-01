Det har ikke vært så lett å få gjennomført løp den siste tiden på grunn av både lokale og sentrale smitteverntiltak mot koronapandemien, disse tiltakene gjorde at de to siste løpene i fjor ble utsatt til mars i år. Men årets første løp ble gjennomført med nødvendige smitteverntilpasninger, i praksis flere startidspunkt med puljestarter som spredde løperne fra hverandre. Ikke så mye kniving med konkurrentene altså, kun kniving på resultatlistene.

Det viste seg også at vinteren kom med dette løpet. Etter at gatene har vært snøfrie så langt denne vinteren kom det et kraftig snøfall i helgen som gjorde det utfordrende å løpe på gode tider. Men det virket som løperne var lykkelige for endelig å få komme seg ut med startnummer på brystet, det var nærmere 400 deltok totalt. Vinterkarusellens første løp etter nyttår pleier vanligvis å gi rekordstor deltakelse, over 1000 er ikke unormalt, men verden er for tiden ikke helt normal.

Arrangørene valgte denne gang å premiere beste kvinne og mann i hver pulje, mens på 10 km ble det foretatt premiering av de tre beste slik det har vært gjort tidligere. 10 km hadde i prinsippet bare en start hvis man så bort fra dem som valgte tidligstart for å bruke over en time.

Med snø i løypen ble det brukt både piggsko og piggfri, men det virket som det ikke var så stor forskjell på disse skotypene siden det var mye løs snø.

Jannicke Litlere venter på startsignalet for sin startpulje. Starten går fra Fana Stadion.

På stadion var det fast snødekke, men gjennom løypen langs veiene rundt stadion var snøen løsere. Piggsko eller ikke?

De tre beste kvinner på 10 km: Ingrid Louise Vestre, Lillian Svensen og Linda Fimreite.

10 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1011 Lillian Svensen SØFTELAND K40-44 48:04 2 1198 Ingrid Louise Vestre Ingrid Louise Vestre / Bergen Kunstløpklubb K15-19 49:47 3 1161 Linda Fimreite Opptur Motbakkeklubb K40-44 50:34 4 14 Anne Tveten Søyland Bergen CK K45-49 51:20 5 871 Vibeke Engevik Wintershalldea K35-39 51:48 6 1044 Agneta Østbye SØREIDGREND K40-44 51:54 7 1095 Anne Aamelfot BERGEN K40-44 53:15 8 1148 Kirsti Gaupseth Aker Solutions K35-39 53:24 9 1186 Kristin Grevstad DNB K35-39 54:34 10 1054 Ina Aas LODDEFJORD K55-59 56:23

De tre beste menn 10 km: Leif Kåre Hatlevoll, Tor-Aanen Kallekleiv og Stian Remme.



På vei ut fra Fana Stadion.



Magne Aunebakk viser sin identitet..

Vel gjennomført for Markus Standal Søvik, Emil Vik Tvedte, Ivan Biljan og Pontus Kildehøj Birkeli.



Lang dag for starteren som sendte løpere av gårde i puljer gjennom mer enn to timer.

I en av 5-km-puljene måtte arrangøren finne frem en ekstra medalje siden det ble dømt likt mellom mor og datter Galleberg, Renate og Mathea. Daniel Wasbø ble beste herre.



Inger-Marie Schjøtt Lie og John Woods var vinnere av sin pulje.



Ellen Erdal er ferdig med sin 5 km, på en av de bedre tider i sin aldersklasse.

Denne blide gjengen kommer fra Tryg Forsikring.