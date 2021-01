"Pga nye smittevernstiltak blir det dessverre umulig å arrangere 16. januar. Det kan ta litt tid før det blir mulig, så vi tar ikke sjansen på å utsette med bare en uke eller to. Ny dato blir derfor 20. mars, vårjevndøgn. Så satser vi på gode forhold både med hensyn til virussituasjon og løpsforhold den dagen!"

Årets løp er utsolgt, med 200 påmeldte på halvmaraton og 400 på 10 km, men arrangøren opererer med ventelister. Påmeldte løpere Solastranden halvmaraton og 10 km (tidligere Spiritløpet) er et løp som arrangeres midt i januar hvert år. Basen og mål er ved Sola Strandhotell. Dette er det største løpet i vintermånedene i Rogaland og et treningsmål for mange. Arrangør er Spirit (Stavanger friidrettsklubb). Se mer på løpets hjemmeside