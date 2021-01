Det blir ingen vanlig Birken Skifestival i 2021, men Birken planlegger å arrangere en begrenset og trygg utgave av det klassiske Birkebeinerrennet 54 km med både elite og mosjonister fra 19. til 21. mars. Rennet vil gå over tre dager og antall deltagere fordeles i startpuljer med et antall som er forsvarlig gjennom helga.

Her er det per 11. januar 2317 påmeldte, inkludert noe over 200 i eliteklassene der hovedtyngden er deltagere fra Ski Classics teamene. Fortsatt er det mulig for "alle" på melde seg på, det er ca 500 ledige plasser to måneder før rennet.



Alle sidearrangementene utgår, det betyr at UngdomsBirken, BarneBirken, SkøyteBirken, TurBirken og StafettBirken ikke arrangeres i 2021. Men, i tillegg til et nedskalert Birkebeinerrenn over tre dager, med ca 3000 deltagere, vil det være mulig å delta i VinterBirken QR.



VinterBirken QR er et supplement til Birkebeinerrennet som gjennomføres fra 6. februar til 7. mars i den originale Birkebeinerløypa. Gå når du vil, når det passer deg og få godkjent din Birkendeltagelse.



En flott dag i løypa i Birkebeinerrennet 2019. (Foto: Birken/Geir Olsen)

