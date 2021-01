Det kom ikke som noen stor overraskelse, og nå er det endelig bekreftet; VM 24-timersløp 2021 må utsettes. Årsaken er usikkerhet knyttet til Covid19-pandemien. Mesterskapet skal arrangeres i Timisoara i Romania, samme arrangør som i EM 24-timers i 2018, og flyttes fra helgen 22.-23. mai til helgen 2.-3. oktober.

Utsettelsen gjør at eventuelt supplerende uttak utsettes fra 1. mars til 1. juli, noe som nok hilses velkommen av løpere som har potensiale til å klare vurderingskravet på 240 km (menn) og 220 km (kvinner).

Dermed blir det - slik det ser ut i øyeblikket - tre VM på ultradistanser i løpet av 6 uker til høsten:

2021 IAU 24hour World Championships 02.10. Timisoara, Romania

2021 IAU 50km World Championships 31.10. Chinese Taipei,Taiwan

2021 World Mountain and Trail Running Championships 13.11. Chiang Mai, Thailand

Det første felles VM i fjell- og terrengløping arrangeres i Chiang Mai, Thailand 2021



Uttakskriterier internasjonale mesterskap 2021-2022





Kilde: Ultraløpsutvalget

