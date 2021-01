Mens Frida Øygard hadde nær henholdsvis tre og sju minutters margin til sine nærmeste konkurrenter, Anna Olivia Espeli, Geilo IL og Victoria Nitteberg, Nesodden IF Ski, ble det hard kamp til målstreken mellom fire løpere i herreklassen. To sekunder skilte vinneren og de tre utfordrerne, Ole Eirik Fuglehaug Ekrem, Lillehammer Skiklub, Henrik Husdal Bækkelagets SK og Ferdinand Bohne, Team Driv Trening.

Olaf Talmo tok seieren i en spurt helt inne på stadion etter å ha holdt sammen med en gruppe gjennom løpet. Han var naturlig nok fornøyd med å vinne:

– Det var veldig lett å ligge i rygg i dag, så det ble holdt ganske bra fart. Så det gikk bra. Det var en gruppe med 6 stykker som holdt sammen. Jeg prøvde å rykke halvveis men det gikk ikke. Det var en fordel å ligge bak i dag tror jeg.

– Det var veldig fine forhold, perfekt. Jeg var litt bekymret for om det skulle bli kaldt men det ble veldig bra.

Men Olaf Talmo måtte også innrømme at han var veldig frustrert over et annet forhold, nemlig mangel på muligheter til å kvalifisere seg til sitt store mål, junior-VM:

– Jeg har prøvd i hele år å komme med på noen renn for å kvalifisere meg til junior-VM, men i år er det nesten helt umulig dersom man ikke har FIS-punkter. Jeg håper at dette viser at man ikke trenger norgescup for å vise form.

– Jeg var skadet i fjor så jeg har ikke FIS-punkter, så jeg får ingen mulighet til å kvalifisere meg. Jeg tror jeg er god nok nemlig. Det er veldig irriterende.

Begge vinnerne tilhører samme lag, Team NTNUI Sweco, som består av studenter som satser vel så hardt på universitetsstudier som i skisporet. De deltok for første gang i Visma Ski Classics 2018/2019.

Frida Øygard syntes også dette gikk bra:

– Dette var det første løpet for sesongen, og da er det litt nervøst. Jeg skulle egentlig gått Budor-rennet forrige helg men det ble avlyst. De andre sesongene har vi vært i utlandet og gått renn, vi har gått Ski Classic, men i år blir det ikke noe reising. Det første utenlandsrennet blir Vasaloppet. Så blir det Birken, det er i hvert fall det som er planen. Vi har meldt oss på alle turrenn som det er mulig å gå.

Ustedalsfjorden Rundt har lange tradisjoner

Ustedalsfjorden er et renn med lange tradisjoner, men har slitt litt de siste årene. Tilbake i 2014 var det 231 deltakere, men etter dette har det vært betydelig færre.

Jarle Opsahl Gjertsen er daglig leder i Geilo IL og kan forklare bakgrunnen for dette:

– Det har vært dårlige forhold med for lite snø så derfor har vi jo ikke hatt mulighet til å arrangere. Og det har vært veldig usikkert om vi fikk lov i år, men nå er vi 100 stykker, da holder vi oss innenfor den kohorten. Egentlig er det maksimum 200 deltakere men vi hadde bare 100 startbrikker.

– I fjor var det noen og seksti deltakere, det var veldig få, men året før det ble det avlyst, og du vet når du har slike avlysninger så er det ikke bra. Da faller interessen med en gang.

– Vi er i den sammenheng også veldig spent på Skarverennet som måtte avlyses i fjor. I år har vi laget et helt nytt renn.

– Jeg har absolutt tro på Ustedalsfjorden Rundt. Jeg vil jo tro at etter hvert så blir jo folk litt sulteforet på aktiviteter, så dette vil nok ta seg opp igjen når vi kommer over denne coviden.

Ustedalsfjorden Rundts nettsider

Geilo ILs Facebookside



ALLE RESULTATER

Fellesstarten i turklassen har gått utenfor Geilohallen.

Ut fra skistadion. Første del av løypen er to runder i lysløypene før man går runden rundt Ustedalsfjorden.

Etter den første runden i lysløypen har det dannet seg en tetpulje. Fremst i de to sporene ligger Asle Grøthe (86) og Ole Eirik Fuglehaug Ekrem (105).

Geir Moe, Lyn Ski går inn til en klasseseier i M51-55. Tiden 01:02:40 er sterk i denne klassen.



Her er løperne ferdige med lysløypedelen og skal nå rundt Ustedalsfjorden. Henrik Husdal (72) i tet.

Resultater Ustedalsfjorden Rundt 16.01.2021: Kvinner: Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Frida Øygard NTNUI K26-30 1:09:43 +0:00 2 Anna Olivia Espeli Geilo IL K17-18 1:12:31 +2:48 3 Victoria Nitteberg Nesodden IF - Ski K17-18 1:17:01 +7:18 4 Ingvild Berlandstveit Hålandsdal IL K26-30 1:25:24 +15:41 5 Olivia Opheim Ål IL K15-16 1:28:27 +18:44 6 Wenche Sand-Hanssen MJØNDALEN K61-65 1:34:58 +25:15 7 Live Båsen Vikersund IF - Ski K61-65 1:37:16 +27:33 8 Guro Flatland Veslehaug Geilo IL K46-50 1:39:41 +29:58 9 Evy-Anne Leikvoll Fana IL K46-50 1:44:35 +34:52 20 beste menn (61 deltakere): 1 Olaf Talmo NTNUI M19-20 55:57 +0:00 2 Ole Eirik Fuglehaug Ekrem Lillehammer Skiklub M26-30 55:58 +0:01 2 Henrik Husdal Bækkelagets SK M21-25 55:58 +0:01 4 Ferdinand Bohne Team Driv Trening M31-35 55:59 +0:02 5 Asle Grøthe Torpo IL M21-25 56:12 +0:15 6 Sigurd Sollien Hulbak Hemsedal IL M26-30 56:30 +0:33 7 Per Ingvar Tollehaug Eiker Skiklubb M17-18 57:10 +1:13 8 Anders Bjåland Team Driv Trening M31-35 57:15 +1:18 9 Eivind Vold Oslo Kajakklubb M26-30 57:32 +1:35 10 Per Einar Kalnæs Team Driv Trening M36-40 57:33 +1:36 11 Jakob Mestvedthagen NTNUI M21-25 57:34 +1:37 11 Petter Søberg Team Driv Trening M31-35 57:34 +1:37 13 Christian Melsom Myhre Heming, IL M31-35 57:38 +1:41 14 Carl Andreas Julsvoll Team Straye Kästle M26-30 57:39 +1:42 15 Sevat Mestvedthagen Hemsedal IL M21-25 57:41 +1:44 16 Heine Husdal Drøbak-Frogn IL M19-20 57:44 +1:47 17 Matias Oppedal Fana IL M31-35 59:10 +3:13 18 Per Christian Wessel Team Straye Kästle M26-30 59:24 +3:27 18 Petter Natås Team Straye Kästle M31-35 59:24 +3:27 18 Roy-Arne Tollefsen Kongsberg IF M36-40 59:24 +3:27

Ferdinand Bohne, Team Driv Trening, går seg inn til en klasseseier i M31-35, og fjerdeplass totalt.

Per Einar Kalnæs, Team Driv Trening, inn til klasseseier i M36-40.

Simen Fossesholm, Eiker Skiklubb, vinner den yngste herreklassen M15-16.

Anna Olivia Espeli fra arrangørklubb Geilo IL tar klasseseier i K17-18 og en andreplass totalt blant kvinnene.



Guro Flatland Veslehaug, Geilo IL inn til klasseseier i K46-50.

Inne på stadion blir det et spurtoppgjør i firemannsgruppen som kommer inn, Olaf Talmo tar denne.



Ole Eirik Fuglehaug Ekrem (105) og Henrik Husdal (72) blir bedømt likt til andreplassen.



Anna Olivia Espeli, Geilo IL, blir nest beste kvinne..



Tredjeplassen går til Victoria Nitteberg, Nesodden IF - Ski.



Per Ingvar Tollehaug, Eiker Skiklubb tar klasseseier i M17-18.



Mons Svendal Aase, Viking TIF, går i mål etter sin runde rundt Ustedalsfjorden.