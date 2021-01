(Alle foto: Sigurd Westgård/Team 55)



Fellesstart med ni mann på koronaavstand.

For de fleste var det første gang i konkurransemodus denne turrenn-sesongen som forhåpentligvis kommer i gang for alvor med Trysil-Knut rennet den siste helga i januar. Dette var fjerde utgave av staketesten som går i en relativt lett 6,2 km lang sløyfe fra Strandbygda Skistadion. Tross lite snø var forholdene upåklagelig, spesielt i den åpne delen av løypa østover retning Trysilvegen. To tryslinger hadde tatt turen for å teste formen sammen med noen lokale løpere, inkludert tre fra arrangørteamet. Gradestokken viste -11 på start kl 11, men de harde sporene ga likevel meget god gli. De seks første i feltet staket på blanke ski, mens de øvrige foretrakk å bruke beina noe mer.

Rekordfart

Vegard Lans Pedersens vinnertid på snaut 52 minutter på18,6 km gir en snittfart på kjappe 21,5 km/t! Fjorårsvinner Jørgen Stensløkken, Strandbygda IL fikk en luke til Ole-Petter Sætre, Nybergsund IL og klubbkamerat Kjetil Finstad på den siste runden og tok 2. plassen. Ole-Petter Sætre vant duellen om 3. plassen noen sekunder senere.



Vegard Lans Pedersen fikk årets vinnerkopp av arrangør Rolf Bakken i Team 55+.



Ole-Petter Sætre, Jørgen Stensløkken og Kjetil Finstad utgjorde et trespann mye av løpet.





Arrangør Rolf Bakken i Team 55+ testet også stakeformen på hjemmebane.





Kreative Amund Sigstad har opplegget klart for årets virtuelle Strava-cup på ski, Tour de Ski Elverum, utover vinteren.



Ultraløper Bjørn-Tore Gulbrandsen sverget til klassisk teknikk med fraspark.





Team 55+ sin nestor Jarle Busterud trener for nok en Vasatrippel og må pga. karantenregler belage seg på å kjøre Hemmavasan denne vinteren.





Finn Westgård i arrangør-teamet nøyde seg med en runde i konkurransefart i sesongåpningen.

Resultater Nyttårsstaken 17.01.2021:

3 runder - 18,6 km: Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Vegard Lans Pedersen IL Trysilgutten M 35-39 0:51:55 2 Jørgen Stensløkken Strandbygda IL M 40-44 0:54:46 3 Ole-Petter Sætre Nybergsund IL M 45-49 0:54:52 4 Kjetil Finstad Strandbygda IL M 45-49 0:54:53 5 Rolf Bakken Hernes IL/Team 55+ M 60-64 1:03:02 6 Amund Sigstad Hernes IL M 40-44 1:03:50 7 Bjørn-Tore Gulbrandsen RULK M 40-44 1:05:12 8 Jarle Busterud Hernes IL/Team 55+ M 70-74 1:13:02 1 runde - 6,2 km: 1 Finn Westgård Åslia Skilag/Team 55+ M55-59 0:26:10