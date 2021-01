Sesongen 2020 var spesiell på mange måter, og antall løp med eliteløpere til start på f.eks. 5 km utenfor bane var rekordhøy. Det medfører at 12 av 20 løpere i topp10 er seniorløpere, 3 er juniorer og 5 er veteraner. I fjor var det bare fire seniorløpere i topp 10.

Best omregnet tid får Karoline Bjerkeli Grøvdal i kvinneklassen, foran Synnøve Brox som toppet lista i fjor og Amalie Sæten som var nummer 16.



I herreklassen er det superjunior Jakob Ingebrigtsen som topper lista foran storebror Henrik. På tredje plass er Zerei Kbrom Mezngi. Ingen av disse var på lista i fjor da Kristen Aaby toppet for 6. år på rad.





Jakob Ingebrigtsen foran broren Henrik i Forus Perseløp 20. mai. Jakobs norske bestenotering fire sekunder foran broren sørger for at brødrene er nummer 1 og 2 på 5 km selv etter omregning med veterantabellen. (Foto: Geir Eikeskog)



Topp 10 fordelt på junior, senior og veteran to siste år:

Kvinner Menn Totalt i topp 10 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Junior 3 2 1 1 4 3 Senior 1 5 3 7 4 12 Veteran 6 3 6 2 12 5



Blant de 30 beste var det fem jenter under 18 år, men ingen gutter under 18 år var blant de 30 beste.

I 2020 var det en betydelig nivåheving for de mannlige løperne. Løper nr 30 hadde tida 14.48 i 2019, mens den i 2020 ble 14.29. En medvirkende årsak var Perseløpene på Jessheim og at de fleste måtte konkurrere i Norge (de nye "karbonskoa" har sannsynligvis også bidratt).



2019: De beste på 5 km i 2019 omregnet etter veterantabellene

Nedenfor ser du også tabeller som viser løpere som har vært blant de 30 beste i minst fem av årene 2011-2020.



DE 30 BESTE KVINNENE PÅ 5 KM I 2020

(Ifølge de internsjonale veterantabellene WMA 94/15)

NR NAVN FØDT TID WMA 94/15 1 Karoline Bjerkeli Grøvdal 1990 15.04 15.04 2 Synøve Brox 1959 19.20 15.09 3 Amalie Sæten 1997 16.00 16.00 4 Ina Halle Haugen 2003 16.14 16.01 5 Kirsti M. Johnsen 1953 22.06 16.04 6 Anne Nevin 1973 17.41 16.06 7 Vienna Søyland Dahle 1992 16.14 16.14 7 Marie Sagnes Wågan 1992 16.14 16.14 9 Maren Halle Haugen 2003 16.29 16.16 10 Sigrid Jervell Våg 1992 16.20 16.20 10 Torhild Dybwad Mathiesen 1968 18.52 16.20 12 Hanne Mjøen Maridal 1996 16.28 16.28 13 Anita Iversen Lilleskare 1978 17.23 16.30 14 Ine Bakken 1996 16.33 16.33 14 Jessica Gunnarsson 1976 17.43 16.33* 16 Elise Hay Opsahl 1975 17.56 16.36 17 Ingrid Folvik 1997 16.39 16.39 18 Christine Næss 2000 16.51 16.51 19 Mari Roligheten Ruud 2002 16.57 16.53 19 Astrid Brathaug Sørset 1990 16.53 16.53 21 Silje Eklund 1980 17.33 16.54 22 Emilie Moe 2001 16.57 16.57 23 Lina Rivedal 1987 16.59 16.58 24 Ingrid Ingebrigtsen 2006 18.00 17.01 25 Wenche Lande 1953 23.28 17.04 26 Ingeborg Løvnes 1992 17.06 17.06 27 Gro Reinhardt Aas 1960 21.36 17.08 28 Maria Wergeland 2007 18.30 17.10 29 Malin Søtorp Solberg 2006 18.10 17.11 30 Elisabeth Kullerød 1971 1917 17.12

* Ikke norsk statsborger



DE 30 BESTE MENN PÅ 5 KM 2020

(Ifølge de internasjonale veterantabellene 94/15)

NR NAVN FØDT TID WMA94/15 1 Jakob Ingebrigtsen 2000 13.28 13.28 2 Henrik Ingebrigtsen 1991 13.32 13.32 3 Zerei Kbrom Mezngi 1986 13.44 13.37 4 Per Svela 1992 13.40 13.40 5 Svein Egil Linnerud 1961 16.40 13.43 6 Narve Gilje Nordås 1998 13.45 13.45 7 Sondre Nordstad Moen 1991 13.46 13.46 8 Kristian Blummenfeldt 1994 13.51 13.51 9 Marius Vedvik 1992 13.54 13.54 10 Ivar Sandø 1953 18.16 13.57 11 Casper Stornes 1997 13.59 13.59 12 Sindre Buraas 1989 14.02 14.00 13 Kristen Aaby 1961 17.01 14.01 14 Gustav Iden 1996 14.02 14.02 15 Eivind Øygard 1992 14.03 14.03 16 Ebrahim Abdulaziz 1978 15.01 14.08 17 Kristian Thon 1972 15.45 14.11 18 Jonathan Vedvik 2000 14.12 14.12 19 Ronny Losoa 1980 14.58 14.17 20 Trond Ørjan Eide 1990 14.22 14.20 21 Trond Einar Moen Pedersli 1994 14.21 14.21 21 Sigurd Ruud Skjeseth 1996 14.21 14.21 21 Johan Jørgen L. Strømberg 1974 15.42 14.21 24 Mathias Flak 1999 14.22 14.22 25 Thomas Fremo 1987 14.28 14.23 25 Øyvind Bjordal 1972 15.59 14.23 27 Mathias Gjerstad 2000 14.25 14.25 27 Håkon Hjemly 1970 16.16 14.25 29 Andreas Iden 1995 14.26 14.26 30 Magnus Tuv Myhre 2000 14.29 14.29 30 Krister Sørgård 1970 16.20 14.29 30 Ger van Graas 1955 18.35 14.29



5 KM KVINNER

PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FEM AV ÅRENE 2011-2020

NAVN FØDT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 218 2019 2020 Kirsti Johnsen 1953 1 3 2 4 11 6 3 6 5 5 Synøve Brox 1959 7 9 3 1 1 1 - 2 1 2 Anne Nevin 1973 9 12 8 8 5 5 - 3 3 6 Wenche Lande 1953 8 16 17 10 6 9 8 14 - 25 Gunhild Halle Haugen 1972 3 5 6 9 2 16 - 4 7 - Ragnhild Korneliussen 1950 5 8 5 7 14 19 10 - - - Mariann Stenbakk 1944 12 11 18 3 7 28 23 - - - Kari Madslien 1966 - 18 - 6 - 3 2 - 6 - Pernille Thomassen 1970 11 7 12 16 - 11 - - - . Elise Orten 1964 15 21 - 17 4 - - 27 - . Emma Kirkeberg Mørk 2002 - - - - 9 8 28 25 10 - Eli Anne Dvergsdal 1991 - - - - 10 21 28 25 10



5 KM MENN

PLASSERING BLANT DE 30 BESTE I MINST FEM AV ÅRENE 2011-2020

NAVN FØDT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Marius Vedvik 1992 - 11 6 2 2 26 10 - 6 9 Kristen Aaby 1961 - - - 1 1 1 1 1 1 13 Ove Bernes 1952 10 7 14 7 4 2 - - 15 - Terje Olsen 1965 17 8 20 7 3 3 - 10 - - Ebrahim Abdulaziz 1978 - - 28 21 8 6 5 2 - 16 Terje Olsen 1967 - 3 - 9 5 5 4 7 - - Harald Nygård 1951 8 2 3 14 30 12 - - - - Øystein Mørk 1974 - - - 10 6 4 18 20 12 - Jon Per Nygård 1967 26 - 8 - 16 12 24 - 8 - Svein Egil Linnerud 1961 - - - - 28 - 12 3 3 5 Bjørn Lauglo 1948 9 18 - 27 8 8 - - - - Ger van Graas 1955 28 - - 21 10 - - - 22 30