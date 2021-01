En actionfylt Karl Åge Harviken i Tour de Ski Elverum 2013-edition. (Foto: Jan Harviken)

Det blir dermed muligheter til å teste seg selv og konkurrere mot andre i løpet av vinteren på samme måte som de to Strava-cupene både på sykkel og i løp sist sommer.

Konkurransene er allerede i gang og går frem til og med søndag 07. mars. Det er fem ulike løp med distanser fra 2,2 km til 14,2 km på fire ulike steder i Elverum. Tre går i fristil (totalt 19,3 km) og to går i klassisk stil (totalt 19,4 km). Til sammen altså 38,7 km likt fordelt på de to stilartene.

Strava-basert

Tiden blir registrert ved at du gjennomfører de ulike Strava-segmentene. Du må altså benytte treningsappen Strava. Du kan gå så mange etapper du vil, og du kan gå de ulike etappene så mange ganger du orker i løpet av perioden. Om du ønsker å kjempe med andre om sammenlagttider må du gjennomføre alle fem etapper.



Strava er dessverre ikke like godt tilpasset langrenn som løping og sykling. Dette betyr bl.a. at det ikke er mulig å linke til segmentene, men Tour de Ski-organisator Amund Sigstad har lagt ut forklaringer og kart over løypene på arrangementets Tour de Ski, Slit og Kut's facebookside.

Amund Sigstad på start i Nyttårsstaken i helga. Nå har idrettslæreren på ELVIS blåst nytt liv i Tour de Ski. (Foto: Sigurd Westgård)

Ligge på været?

Vær klar over at Tour de Ski Elverum ikke er et offentlig arrangement, og at du går på eget ansvar. Forholdene kan selvsagt variere en god del avhengig av vær- og føreforhold og når løypene blir kjørt opp. Følg med på Skisporet.no for oppdatert info. Til gjengjeld så kan du forbedre tidene ved å gå etappene så mange ganger dere ønsker. Husk også på å vise hensyn til alle som er i løypene - og vis smittevernshensyn!

Samtidig oppfordres alle til å støtte de ulike idrettslagene rundt omkring i Elverum samt Elverum Turforening som gjør en vanvittig god jobb med å kjøre opp gode løyper hele vinteren igjennom.





Kart over den lengste løypa i Svartholtet på 14,2 km.

Etappene i Tour de Ski Elverum 2021:

Svartholtet fristil - 7,8 km

Hernes fristil - 2,2 km

Strandbygda fristil - 9,3 km

J/H klassisk - 5,2 km

Svartholtet klassisk -14,2 km

Tour de Ski, Slit og Kut på Facebook

