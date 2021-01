Dersom du vurderer å melde deg på en distanse i Kondisløpet, kan det lønne seg å melde seg inn i Kondis først. Da får du 40-80 kroner i rabatt på startkontingenten. De Kondismedlemmene som melder på distanser under 21 kilometer får 40 kroner i rabatt, mens de som melder på distanser fra 21 kilometer og oppover får 80 kroner i rabatt.

Kondis har videre kvalitetsavtale med andre løpsarrangører. Alle disse kvalitetsløpene gir Kondisrabatt på 40-80 kroner til Kondismedlemmer som melder seg på. Du kan også søke på kvalitetsløp i Kondis sin terminliste og lett få en oversikt over løp som gir Kondisrabatt der du måtte ønske å løpe.



100 kroner rabatt på innmeldingsprisen

Vi ønsker å tilby deg som deltar i Kondisløpet 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen i Kondis når du melder deg inn. For å få denne rabatten må du oppgi ambassadørkoden 120 på innmeldingsskjemaet. Dette er Kondisløpet sin ambassadørkode og viser at du vil være deltaker på Kondisløpet vinter 2021 (løpene som går nå fra januar til mars).

Etter at du har meldt deg inn i Kondis, venter du til du mottar faktura fra oss før du melder på Kondisløpet. På denne fakturaen står ditt medlemsnummer. Når du så melder på Kondisløpet kan du da oppgi at du er medlem i Kondis og videre ditt medlemsnummer i feltet for dette. Du får da i tillegg Kondisrabatt på deltakelsen i løpet.

Kondisløpet er et virtuelt løp med hele fem distanser å velge blant: 3-, 5- og 10-kilometer, halvmaraton og maraton. Løpet kan løpes hvor du vil og når det måtte passe deg i løpet av den perioden løpet varer.

Du må melde på en av distansene innen 31. mars for å gjøre bruk av tilbudet om rabatt på innmeldingsprisen.

Velkommen som nytt medlem i Kondis og lykke til med løpsdeltakelsen!