Trenerne på Kondistreninga Jessheim, Stein Terje Dahl og Sverre Waagø, har hatt en svært ulik vei inn i løpemiljøet Mens Stein Terje begynte å konkurrere innen løping allerede som seksåring da han løp så mange runder i terrengløypa at pappa'n til slutt måtte komme ut og hente han, er Sverre mannen som begynte å løpe da han sluttet å røyke i voksen alder.



– Jeg meldte meg på Birkebeinertrippelen i 2004 som et ledd i det å skulle slutte å røyke. Det virket! Med så klare mål å trene mot, gikk det forholdsvis greit å slutte å røyke. Etter dette har jeg drevet med mange ulike aktiviteter som løping, sykling, triatlon, taekwondo, squash, langrenn og styrketrening, sier han



For Stein Terje ble det mange konkurranser etter løpeturen i terrengløypa. Han har en 7. plass fra NM kombinert jr., tre sølv og to bronse i NM sykkel, 21. plass i VM sykkel ungdom, klassevinner i Ironman Hof, 10. plass i Word Cup Quadrathlon, og deltakelse i svømmekonkurransen Horten-Moss. Stein Terje har en rekord på maraton på 2.49.



Stein Terje har brukt mye av livet i Forsvaret med blant annet Idrettshøgskolen, Krigsskolen, Stabsskolen og Forsvarets spesialkommando. Deretter gikk han over til flybransjen hvor han er fortsatt. Den tidligere offiseren kan vise til en Krigsskolerekord på marsjmerket på 2.24 og har hele 400 fallskjermhopp på CV'n.

Ideelle målsettinger

De to trenerne har svært ideelle målsettinger for Kondistreninga Jessheim.



– Dette er en gratis trening som er åpen for alle, også de som ikke er medlemmer i Kondis. Målet vårt er å gi et lavterskeltilbud med vekt på å skape varige rutiner og glede, forteller Stein Terje.



– Vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å løpe sammen med andre uansett hvilken nivå de er på eller hvilke ambisjoner de har med treningen, legger Sverre til.



Det er viktig for de to trenerne at alle som er med på treningene trives og har en god følelse etter treningene.



– Det er viktig at de får lyst til å komme tilbake neste gang, sier Sverre.

Intervaller og løpeturer

Treningene vil bestå av både intervalltreninger og rolige løpeturer.



– Vi kommer til å kjøre tre uker med en type intervalltrening. Deretter gjør vi noe annet en dag som for eksempel å løpe en rolig tur. Ettersom det er stor forskjell på hvor fort folk løper på treningene, vil vi på løpeturer legge opp til at vi starter og slutter omtrent samtidig, og at vi deler inn i grupper som løper på ulike hastigheter slik at alle skal føle de løper på sitt nivå. Det er viktig at en rolig tur blir en rolig tur. Ingen skal føle at de løper over evne, sier Stein Terje og legger til at det er viktig at deltakerne er ærlige om hvilket nivå de løper på.



– Ingen skal være redd for å løpe for sakte. Det er viktig at deltakerne tørr å være ærlige og ikke prøve å gjøre seg flinkere enn de er. Da blir det ikke noe mestringsfølelse og faren for at de faller fra øker, sier han.

Tips mot dørstokkmila

De to trenerne anbefaler alle å alliere seg med en løpevenn eller -venninne slik at det skal bli lettere å komme seg ut på trening.



– Når du gjør treningsavtaler med andre, blir det mer forpliktende. Det kan også være lurt å minne seg selv på den gode følelsen en kjenner på etter endt treningsøkt. Og alle vet jo at man aldri angrer på en løpetur, sier Sverre.



Første trening: Det var totalt ni personer som møtte opp på Kondistreninga Jessheim sin første trening 5. januar i år. (Foto: Marianne Røhme)

Kondistreninga Jessheim har trening hver tirsdag kl. 18.30. Oppmøte er på parkeringsplassen ved Jessheim Friidrettsstadion. Du kan følge med på treninger, og selv også invitere til treninger, i gruppas Facebookgruppe som du finner her.

Stein Terje og Sverre er også ambassadører i Kondis. Det vil si at de kan tilby de som melder seg inn i Kondis 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen når de oppgir deres ambassadørkode. Stein Terje har ambassadørkoden 129, mens Sverre har ambassadørkoden 130. Dersom du vil lese om våre medlemstilbud og kanskje melde deg inn, finner du mer informasjon her.