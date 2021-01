Et ekstra godt poeng var at også landets beste triatleter stilte på startstreken, i mangel på konkurranser. Kristian Blummenfelt stakk av med seieren på sterke 13.51 i en løype som var designet for fart. Løypen som var blitt valgt til dette løpet var Kaland løpskarusell ved Kalandsvannet. Ved å starte fra vending 10 km eleminerte man de fleste høydemetrene i en ellers flat løype i håp om tider sub 14.





Også Gulars egen Marius Vedvik snek seg under den magiske grensen. 10 løpere under 15 minutter var bare bekreftelsen på at dette var en rask løype.



Kondisreportasje: Gneist 5k invitational



Totalt løp 45 herre-utøvere under 15 minutter i 2020, 10 av disse gjorde det på dette løpet.



Sjekk kondis sin norges-statistikk her





Fra Hoka Bykarusellens Perseløp der triatlet Casper Stornes tok den 1. seieren.



Dette løpet ble starten på et Gneist - Gular-samarbeide, der Bykarusellen i Nygårdsparken ble endret fra 3 km "Parkløp" til 5 og 10 km "perseløp" langs Store Lungegårsdvann. En flat og fin løype som også vil bli idyllisk etter hvert som Bybanetraseen og den nye stranden rundt vannet blir ferdigstilt.



Løpet ved Kalandsvannet blir trolig en engangsforeteelse, men Bykarusellen Perseløp er satt opp med 3 nye løp i 2021.



Også "Vårens Raskeste Eventyr" 21. mars blir kun arrangert denne ene gangen. Da skal det løpes i de nye tunnellene ved Rå og Sørås, en langt flatere og raskere løype enn f.eks. Necon Vinterkarusell som går i samme område. Her blir det to distanser, 5 og 10 km. Påmeldingene strømmer på her, det er satt et tak på 800 som trolig blir fulltegnet før påmeldingsfristen går ut.





I 2021 har også den tradisjonsrike Springkarusellen kastet seg på perseløp-bølgen. Dette er kanskje den flateste og raskeste løypen av de alle, som går rundt Tveitevatnet. I 2021 er det satt opp 10 løp, her er det kun 5 km på programmet (i tillegg trim og barneløp på 2/4 km).



Springkarusellen har tidligere rekkrutert ekte mosjonister som ønsker konkurrere mot seg selv rundt det idylliske Tveitevatnet. Med Perseløp og kontrollmålt løype bør dette bli en mulighet for de fleste som jakter perser, enten vi snakker sub 14 eller sub 30.



Fra før har vi Frikarusellen, som er kjent for å ha den raskeste 5 km traseen i Bergen. Utfordringen her er at løpene går vinterstid der forholdene ikke alltid er optimale. Også Flyplassløpet ved Bergen Lufthavn reklamerer med rekordrask løype. Her var nok løypen i debutåret mer lettløpt (den gikk inne på flyplassområdet) enn den som nå brukes, tur retur til Kokstad. På bildet ser vi de 3 beste kvinner på 5 km, Målfrid Valdersnes, Eli Anne Dvergsdal og Anita Iversen Lilleskare. Alle 3 oppnådde sine beste 5km tider i dette løpet med Eli Anne som best med 17. plass på norgesstatistikken for kvinner.



Statistikk 5 km kvinner 2020



Og mens vi nevner flyplass, det skal bli spennende å se hvordan det går i debutløpet til Stord IL der det skal løpes på selve rullebanen på Stord Lufthavn Sørstokken.





Ivar Andreas Sandø sørger for at alle disse løpene holder godkjent standard og lengde. Han er Kondis sin løypemåler i Bergen, kun løyper som er kontrollmålt og sertifisert gjelder i statistikkene.



Kontrollmålte løyper



Det skal bli spennende å se hvordan utviklingen blir for arrangører som har valgt å legge forholdene til rette for at deltagerne skal ha en reell sjanse for å sette pers.



