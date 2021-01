I går kom nye strengere retningslinjer for løp og skirenn - i første omgang gjeldende ut måneden. Det betyr at verken løpskonkurranser eller skirenn for voksne kan arrangere i denne perioden.

BERGEN VINTERMARATON 23/1 ER AVLYST løpets facebookside, der de skriver:

"Dette er grunnet Norges Friidrettsforbund har i dag besluttet at det ikke er lov å arrangere noen mosjonsløp i Norge frem til 31/1.21. Mer info kommer...."

Slik er de nye retningslinjene: Tidligere denne uken skrev vi: Klart for Bergen Vintermaraton på lørdag. Slik blir det altså ikke. Løpskonkurranser - både på bane og mosjonsløp - kan ikke gjennomføres koronaretningslinjer i henhold til mydighetenes nye anbefalinger i går, 21. januar.

Der står det blant annet:

"Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand/overholde generelle smitteverntiltak. Konkurranser - både på bane og mosjonsløp - kan ikke gjennomføres. Dette gjelder både inne og ute."

"For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes."