Det har blitt stadig vanligere at skoprodusenter lanserer nye skomodeller i kombinasjon med et eller annet rekordforsøk. For eksempel da Eliud kipchoge i et Nike-stunt høsten 2019 løp maraton på 1:59:41 (ikke godkljent rekord) eller da Kilian Jornet forsøkte seg på 24-timersrekorden i et Salomonstøttet løp i Måndalen i november.

Denne helgen er det Hoka som for andre gang arrangerer rekordløp i forbindelse med en skolansering, og også denne gangen er det rekorden på 100 kilometer som er målet.

Ved det første Project Carbon X i 2019 forsøkte HOKA-idrettsutøvere å løpe 100 kilometer på under seks timer - langt raskere enn den eksisterende verdensrekorden. Underveis satte Jim Walmsley ny 50-milsrekord (80,5 km) på 4:50:08 sekunder, men var sjansjeløs på å holde farten videre for å klare 100-kilometersrekorden. Den japanske løperen Hideaki Yamauchi vant til slutt på 6:19:54.

Verdensrekordene for både kvinner og menn er på japanske føtter: Tomoe Abe har rekorden for kvinner med 6:33:11 (2000) og Nao Kazami rekorden for herrer med 6:09:14 (2018).



To løp, i Japan og USA

23. januar er det klart for Project Carbon X 2, når HOKA-idrettsutøvere igjen vil prøve seg på verdensrekorden på 100 kilometer. På grunn av Covid-19 vil ikke den japanske kontingenten kunne løpe i Phoenix Arizona, men de vil fortsatt ha muligheten til å delta - og løpet deres går i Chiba rett utenfor Tokyo. Det er ca 20 deltagere i hvert av løpene.

Begge løpene starter klokka 07.00 lokal tid 23. januar, noe som betyr at det japanske løpet starter 15 timer før det amerikanske. Dette betyr at det kan være et par nye verdensrekorder som løperne i Arizona må forholde seg til når de våkner løpsdagen.

Jim Walmsley (30) er en av løperne som nok en gang prøver seg på 100-kilometerrekorden. Han har først og fremst markert seg som en utrolig sterk terrengultraløper, men har jo også en maratonpers på 2:15, men har foreløpig ingen sterke tider på 100 km. I et lite felt med flest amerikanere er også svenskene Elov Olsson, John Lantz og Joacim Lantz på startstreken i Arizona. Startlista for Arizona-løpet kan du se i denne nyhetssaken på Canadian Running. Vi har ikke sett lista for den japanske varianten, men tror kanskje det er enda sterkere startfelt der.

I kvinneklassen stiller amerikanske Camille Herron (39) til start, og er den som har mest fokus på seg før start. Hun har de gjeldende rekordene på 100 miles, 12 timers og 24-timers, men er neppe rask nok til å true verdensrekorden på 100 km. Da må hun løpe i fart 3:56 min/km, betydelig raskere enn da hun satte rekord på 50-miles (80,5 km).



Så langt vi finner ut er det bare løpet i Phoenix som streames, med start lørdag 14:50 norsk tid (løpsstart 15:00). Løpet i Chiba starter 23:00 (fredag) norsk tid.

Arrangementets hjemmeside med live stream







