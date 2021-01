Det ble oppnådd mange gode tider på 3000 meter innendørs da danskene arrangerte kvalifiseringsløp til EM innendørs i Skive 16. januar. Fem løbere under 8 minutter i samme stevne er ikke hverdagskost. 8 minutter blank er identisk med det danske EM-kravet til mesterskapet som arrangeres i Turun i Polen 4. mars.



Vi har mottatt denne pressemeldingen:

To dygtige løbere på 17 og 18 år imponerede mest

Ved et stævne i Skive lykkedes det for en håndfuld danske løbere komme under de magiske 8 minutter indendørs. Anført af langdistanceløberen Thijs Nijhuis, der agerede hare, fandt de syv startende løbere ind i et fint og regelmæssigt tempo. Mikael Johnsen, 29 år i 2021, der har løbet 3.38,29 vandt ikke overraskende løbet, der samtidig var kvalifikationsløb til indendørs EM i Torun, Polen den 4.- 7. marts. De unge løbere Joel Ibler Lillesø (årgang 2003) og Axel Vang Christensen (årgang 2004) præsterede tider i international topklasse i deres alderskategorier.

Resultater:

1. Mikael Johnsen 7.56,53 2. Jakob Dybdal Abrahamsen 7.56,86 3. Joel Ibler Lillesø 7.57,39 4. Mikkel Dahl-Jessen 7.57,67 5. Axel Vang Christensen 7.59,30 6. Magnus Dewett 8.04,75 7. Christoffer Boll 8.18,85



På nettavisen sn.dk er man spesielt opptatt av prestasjonen til 16 år gamle (f.2004, konkurransealder 17 år) Axel Vang Christensen. (Foto: Privat)



- Axel løber nemlig hurtigere end den norske verdensstjerne Jakob Ingebrigtens årgangsrekorder, da han var 16 år. Jakob Ingebrigtsen løb 3000 m indendørs i 8,19,77 minut og udendørs på 8,00,01 minut. Desuden var det danske løbeikon Henrik Jørgensen først under otte minutter som 21- årig, idet han løb 7.55.93 minut udendørs, lyder det optimistisk fra FIF, Hillerød-lejren.

3000 innendørs er ikke en distanse som løpes så ofte, men det må jo nevnes at Jakob som 17 åring (konkurransealder 18) løp 3000 innendørs på 7:56,74 og året etter på 7:51,20 - uten hare og hardere konkurrenter i feltet. Han har fem registrerte løp på distansen og har vunnet alle, så det er sannsynlig at han hadde enda bedre tider inne. Det er to år siden han løp distansen sist.

Axel Vang Christensen har i større grad enn Jakob Ingebrigtsen satset på lange distanser i ung alder. Likevel løp Jakob 5000 meter på 13:17 før han fylte 18 år og 13:02 før han fylte 19 år. 10000 meter på bane har han ikke løpt, men han løp jo 10 km (N.rek) på 27:54 i Hytteplanmila som 19-åring. Det er derfor en formidabel jobb Axel har for fortsatt å matche tidene til Jakob.

