Tredobbelt Konnerud

- Det var moro. Vi har hatt noen treningskonkurranser, men det var moro å få gått skikkelig konkurranse igjen. Og det var ekstra artig at det var tidenes første NM-sprint, sa Audun Heimdal etter dagens ski-o NM-sprint på Lygna. Heimdal tok seieren og ble dermed tidenes første NM-vinner på sprintdistansen i skiorientering for herrer. Løperen fra Konnerud vant 12 sekunder foran sin klubbkamerat Jørgen Baklid, med Styrk Hundsseid Kamsvåg – også fra Konnerud – på 3. plass. Stor dominans fra Konnerud i fine forhold på Lygna.



- Arrangementet var utrolig. Jeg må gi arrangøren mye ros for den jobben de har gjort, med tett løypenett og gode løyper, sier mannen som var kjappest fra start til mål. - Det var et av mine bedre ski-o løp. Meget bra hele veien, nesten feilfritt, forteller Heimdal, før han avslører seiersoppskriften. - Jeg hadde god flyt fra start, deretter lot jeg teknikken styre farten.

Satser du på ny seier i morgen?



- Jeg håper på det. Under treningskonkurransene forrige helg var jeg best på sprint, men ble slått på mellom av Bjørnar Kvåle. Jeg får prøve å vinne begge dager denne helgen.

Marginene på sin side

I dameklassen var det Anna Ulvensøen som fikk med seg tidenes første NM-gull på sprintdistansen i skiorientering:

- Jeg er veldig glad for at marginene var på min side, sier hun etter seier med 8 små sekunder til gode på Evine Westli Andersen. - Jeg har gått mye bra, men gjorde også en del feil underveis. Dermed var det litt flaks at det holdt til seier, fortsetter løperen fra Nydalens SK. Ulvensøen hadde en større feil underveis, men kunne altså likevel glede seg over at det holdt til NM-gull på Lygna.



- Det var krevende å holde kontrollen hele veien. Dessverre får hun ikke mulighet til å gå under morgendagens VM-uttak over mellomdistanse på grunn av skjerpende smittevernregler for Osloborgere. - Vi må bare forholde oss til de reglene som til enhver tid gjelder. Slik er det. Men jeg er veldig fornøyd og takknemlig for at jeg fikk gått i dag. Jenny Baklid tok bronsen i dameklassen. Kilde: Norsk Orientering



Resultater Lygna ski-O weekend-NM sprint senior 23.0.2021: D 21- NM - 2900 m Plass Navn Organisasjon Tid Diff 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 16.05 2 Evine Westli Andersen Løten o-lag 16.13 +0.08 3 Jenny Baklid Konnerud IL 16.21 +0.16 4 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 17.03 +0.57 5 Kristine Kravdal Gjø-Vard OL 18.05 +2.00 6 Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 18.06 +2.01 7 Marit Melby Jacobsen Lardal OL 18.41 +2.36 8 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 18.56 +2.51 9 Synne Strand Lierbygda OL 19.10 +3.05 10 Valborg Madslien Lillehammer OK 19.12 +3.07 11 Oda Scheele Nydalens SK 19.14 +3.09 12 Åsne Haavengen Kongsberg OL 19.25 +3.20 13 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 19.32 +3.27 14 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 20.36 +4.31 H 21- NM - 3500 m 1 Audun Heimdal Konnerud IL 16.48 2 Jørgen Baklid Konnerud IL 17.00 +0.12 3 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 18.16 +1.28 4 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 18.18 +1.30 5 Eskil Frøisland Vang OL 18.43 +1.55 6 Aslak Heimdal Konnerud IL 18.44 +1.56 7 Øyvind Wiggen NTNUI 19.47 +2.59 8 Øyvind Watterdal Hadeland OL 19.49 +3.01 9 Even Lindaas Vang OL 19.56 +3.08 10 Trygve Myhr Asker Skiklubb 20.10 +3.22 11 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 20.17 +3.29 12 Lars Lien Gjø-Vard OL 21.35 +4.47 13 Vegard Gulbrandsen NTNUI 21.54 +5.06 14 Sondre Ytterbø Asker Skiklubb 22.03 +5.15 15 Per Clemet Wisløff Asker Skiklubb 22.27 +5.39 16 Sander H. Rogndokken NTNUI 25.26 +8.38 17 Jostein Svaland Dale Ås-NMBU Orientering 27.08 +10.20 18 Erik Lokreim Slapgard OL Toten-Troll 32.41 +15.53 19 Lavran Thorstensen NTNUI 38.31 +21.43 20 Marius Staff NTNUI 39.29 +22.41

Resultater med strekktider

Kart fra lørdagens løp:

D21 NM sprint

H21 NM sprint