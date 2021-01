Ny 3. plass til Emilie Fleten

Lina Korsgren vant kvinneklassen i dagens Visma Ski Classics, en forkortet utgave (38 km) av den italienske klassikeren Toblach-Cortina. Det var Korsgrens femte seier i Ski Classics, og etter to renn i årets løpsserie topper hun nå foran svenske Ida Dahl og norges Emilie Fleten som deler 2. plassen. Korsgren vant den innlagte spurten etter 9 kilometer, og deretter fikk hun en luke som konkurrantene aldri tettet.



Emilie gikk inn til årets andre 3. plass , og var litt skuffet etter løpet etter å ha tapt spurten for Ida Dahl som tok sin første pallplass i Ski Classics.



- Jeg var litt uheldig etter 10 km. Lina fikk luke etter den innlagte sprinten og jeg satt fast litt bak i feltet. Formen min er god, så jeg vil kjempe hardt for seier på Maricalonga neste helg, sier Emilie.



Topp 3 kvinner, Ida Dahl, Lina Korsgren og Emilie Fleten. (Foto: Visma Ski Classics)





Lina Korsgren jubler for sin femte seier i Ski Classics. (Foto: Visma Ski Classics)



Resultater kvinner:

1 LINA KORSGREN SWE TEAM RAMUDDEN 1:53:51.1 2 IDA DAHL SWE TEAM RAMUDDEN 1:54:12.4 3 EMILIE FLETEN NOR TEAM KOTENG 1:54:14.5 4 ELIN MOHLIN SWE LAGER 157 SKI TEAM 1:56:31.9 5 KATEŘINA SMUTNÁ CZE ED SYSTEM BAUER TEAM 1:58:34.2 6 OLGA TSAREVA RUS RUSSIAN WINTER TEAM 1:58:34.7 7 SOFIE ELEBRO SWE TEAM PARKETTPARTNER 1:58:35.5 8 ANASTASIA RYGALINA RUS RUSSIAN WINTER TEAM 1:58:40.4 9 ASTRID ØYRE SLIND NOR TEAM KOTENG 1:58:45.7 10 ROXANE LACROIX FRA TEAM DÉCATHLON EXPÉRIENCE 1:59:39.8 12 ANIKKEN GJERDE ALNES NOR TEAM RAGDE EIENDOM 2:01:19.4 15 LAILA KVELI NOR TEAM ENGCON 2:05:05.6 17 MARIE RENÉE SØRUM GANGSØ NOR TEAM PARKETTPARTNER 2:07:17.8

Ingen norske på pallen

Russiske Ermil Vokuev spurtet fra tet og vant herreklassen, med svenskene Oskar Kardin og Emil Persson på de andre pallplassene. Morten Eide Pedersen endre på 4. plass, et tidels sekund bak Persson. Disse fire - som fikk en luke med 15 km igjen av løpet - gjorde opp om seieren. Stian Hoelgaard og Petter Eliassen tettet luka til de fire foran med to kilometer igjen til mål - men måtte gi ny luke da målgangen nærmet seg og farten skrudd opp.

- Kroppen føltes bra hele løpet. Nå skal jeg kjempe hardt også i Marcialonga og Jizerska, som er mine hovedmål denne sesongen, sier Vokuev etter seieren.

Oskar Kardin, som vant det første løpet i sprengkulda i La Diagonela leder Ski Classics etter to løp, foran Vokuev og Persson og med fire norske på de neste plassene: Eliassen, Eide Pedersen, Gjerdalen og Nygaard.



Evigunge Anders Aukland leder Sprint-konkurransen (!) foran Emil Persson.

Resultater menn:

1 ERMIL VOKUEV RUS RUSSIAN WINTER TEAM 1:37:14.7 2 OSKAR KARDIN SWE TEAM RAGDE EIENDOM 1:37:15.0 3 EMIL PERSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 1:37:15.2 4 MORTEN EIDE PEDERSEN NOR TEAM NORDIC ATHLETE 1:37:15.3 5 STIAN HOELGAARD NOR TEAM KOTENG 1:37:18.8 6 PETTER ELIASSEN NOR TEAM RAGDE EIENDOM 1:37:22.6 7 MAX NOVAK SWE TEAM RAMUDDEN 1:40:11.4 8 ANTON KARLSSON SWE LAGER 157 SKI TEAM 1:40:11.8 9 VETLE THYLI NOR TEAM KAFFEBRYGGERIET 1:40:11.9 10 ARI LUUSUA FIN VLTAVA FUND SKI TEAM 1:40:12.3 11 ANDERS AUKLAND NOR TEAM RAGDE EIENDOM 1:40:12.9 14 RUNAR SKAUG MATHISEN NOR TEAM PARKETTPARTNER 1:40:31.8 16 TORD ASLE GJERDALEN NOR TEAM XPND FUEL OF NORWAY 1:40:35.8 18 JOAR THELE NOR TEAM RAGDE EIENDOM 1:41:16.3 23 TORLEIF SYRSTAD NOR TEAM KOTENG 1:43:11.4 24 STIAN BERG NOR TEAM KAFFEBRYGGERIET 1:43:22.0 26 ØYVIND MOEN FJELD NOR LAGER 157 SKI TEAM 1:43:23.1



