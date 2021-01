Søndag 31. januar er det klart for det som i flere år har vært "et av norges mest populære skirenn", Marcialonga i Italia med målgang i hovedgaten i Cavalese. Tusener av nordmenn har valfartet til Italia for å være med på dette rennet, men i år er det bare eliten i Ski Classics som får gå Marcialonga.

Så sent som i fjorårets renn var det over 1000 norske med, bare Italia hadde med flere (1230).

Mange norske skiløpere i Marcialonga

I toppen av listene dominerte de norske løperne fullstendig. Ni av topp-10 løpere i herreklassen var norske, med Tore Bjørseth Berdal som vinner foran Tord Asle Gkerdalen. I kvinneklassen ble det dobbeltseier til Kari Vikhagen Gjeitnes og Astrid Øyre Slind, med Emilie Fleten på 5. plass.

Tore Bjørseth Berdal og Kari Vikhagen Gjeitnes vant i Marcialonga





Premiepallen herrer i fjorårets renn: Tord Asle Gjerdalen, Tore Bjørseth Berdal og Petter Eliassen. (Foto: Ski Classics)



Marcialonga er første av fire løp i Ski Classics Grand Slam (se lenger ned) - og rennet kan du følge på NRK2 fra klokken 08:00. Kvinnene starter 5 minutter etter herrene, det vil si klokken 08:05.

Marcialonga i Italia er en av de mest populære og berømte langrennsarrangementene i verden. Løpet ble etablert i 1971 da noen innovative italienere bestemte seg for å lage sin egen versjon av det verdensberømte Vasaloppet. Med sin magiske atmosfære, vakre omgivelser og spektakulære avslutning tiltrekker den 70 kilometer lange løypa tusenvis av skiløpere hvert år, men altså betydelig færre i år. Løpet starter i Moena, Val di Fassa, og slutter på hovedgaten i Cavalese, Val di Fiemme, og går gjennom 13 landsbyer med tusenvis av jublende tilskuere.





(Foto: Ski Classics)



GRAND SLAM PRIZE MONEY 100 000 EURO!

Den som eventuelt vinner alle fire rennene i Ski Classics Grand Slam vil motta den største premiesjekken noensinne i langrennssporten! Sjekken er på 100 000 euro, altså over én million norske kroner.





Visma Ski Classics lanserte Grand Classics-arrangementene i fjor, med Marcialonga, Jizerska 50, Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Det er de fire mest prestisjefylte rennene i Ski Classics, og de har alle en lang historie. For å fullføre en Grand Slam, må en skiløper vinne alle de fire Grand Classics-arrangementene i samme sesong. Hvis både en mannlig og en kvinnelig skiløper klarer å fullføre Grand Slam, deles premiepengene på 100 000 EUR mellom dem.

Ingen så langt i historien har klart å vinne de fire rennene samme sesong. Vil vi se den første i år? Svenske Sven Åke Lundbäck i 1981 og italienske Cristina Paluselli i 2005 og 2006 har vært de nærmeste så langt ved å vinne tre Grand Classics-arrangementer på en sesong.

Disse har vunnet alle fire Grand Classics-arrangementene forskjellige sesonger:

Anders Aukland (ferdig 2008)

Petter Eliassen (ferdig 2019)

Jenny Grip (Hansson) (ferdig 2011)

Cristina Paluselli (ferdig 2006)