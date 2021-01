Styret har et stort ønske om å få arrangere Trysil-Knut rennet også i 2021. Derfor avventer vi situasjonen for å se om regjeringen velger å åpne opp for utendørs-arrangementer når denne 14-dagers perioden med corona-tiltak er over. Håpet pr. i dag er å utsette rennet til 7.mars, men hvis regjeringen velger å forlenge corona-tiltakene videre når nåværende periode er over, så avlyses rennet og deltagerne får deltagerkontigenten tilbakebetalt.