«Varmt, skyet vær. Jeg tar utstyret mitt ut av

bilen og setter sammen sykkelen. På terras-

sene står turister og innbyggere og ser på. Ikke-

sykkelryttere. Tomheten i livet deres sjokkerer

meg.»

Sitatet over er hentet fra det lille mesterver-

ket av en bok, «Sykkelrytteren» av Tim Krabbe.

Det er et sitat jeg ofte har i bakhodet enten jeg

sykler eller løper.

I dag – to dager etter årets Oslo Maraton – er

det lett å ha det i bakhodet. For vi mennesker

er noen rare dyr! Selv hadde jeg gleden av å stå

som løypevakt ca. 1 km før mål på 10 kilomete-

ren. Der var det veldig mye trafikk av folk som

skulle passere.

Det som slo meg, er at de fleste har absolutt

ingen respekt for løpere som prøver å gjøre sitt

beste samtidig som de er slitne. Og jeg tenker

med en gang litt i retning av sitatet – at de ikke

har den fjerneste anelse om hva som skjer. For

jeg tror og håper at dersom hadde folk vært

borti trening og konkurranser, så hadde de

respektert de som løp en eller annen distanse

lørdag – og ventet den lille stunden det tar. Selv

politiet hadde en ganske vanskelig jobb der, for

folk ignorerte også dem!

Ordinær folkeskikk

Jeg sier absolutt ikke at vi har enerett på gater

og veier, men vanlig ordinær folkeskikk skal

man kunne forvente uansett. Nå gikk det bra

der jeg stod, men det skyldtes like mye vaktene

sin innsats, som de som på død og liv skulle

passere.

For meg som er genuint opptatt av at vi

skal bevege oss, er det på tross av det jeg har

skildret her, veldig moro å stå og se på. Å se

folk i alle aldre og i alle størrelser løpe gjør

meg veldig glad, og jeg kan gjøre det i timevis.

Jeg beundrer alle de som går til start med en

ting for øyet – nemlig det å komme seg til mål.

Alle har ikke like stor kapasitet eller like gode

forutsetninger, men de gir likevel alt. Det krever

ganske mye guts.

For meg blir det da helt obligatorisk å stå og

heie på alle sammen uansett fart. Du kan lese

ganske mye ut av en løpers ansikt når du står

slik og heier. Lidelsen står noen ganger helt i

stil med grimasene som gjøres. Noen er også

helt i sin egen verden og har nok ganske mye

boblende rundt i eget hode. Det gjør det hele

enda mer fascinerende å se på.

Til og med folk jeg aldri trodde jeg ville se

løpe, dukker opp. Gamle kompiser – kall det

svirebrødre – som alltid har vært mer opptatt av

helt andre greier, er stolte som haner når de ser

meg. Det er veldig kult å få med seg.

Gladiatorene

Løping er enkelt og likevel ikke noen enkel

øvelse. Poenget er jo å komme seg fra A til B, og

stopper en opp, går tiden fort. Jeg har jo vært

der selv noen ganger, at det har stoppet opp, og

jeg har mye å lære av de som på mange måter

slåss en ganske så tøff kamp der bak. I mine

øyne er dette de virkelige gladiatorene, og en

gladiator skal en ikke kimse av!

Så får vi som er litt raskere heller gnåle over

mangelen på egen suksess til vi blir grønne i

trynet. For min egen del vet jeg innerst inne at i

forhold til ganske mye annet så er det en baga-

tell at tida helst skulle blitt litt bedre.

Høsten har mange fine løp å by på, så ikke

legg deg ned for å hvile frem mot jul ennå.

Hold det gående og husk at det å bli heiet på

er noe vi alle setter pris på, uansett hvilke tider

vi løper på. Den lille oppmerksomheten har vi

alle tid til

Denne kommentaren sto også i Kondis 1-2021

Men savnet etter å kunne løpe litt fort sammen med andre på Kondistreninga merkes godt. Likeså det at både treningssentre og ikke minst innebanen på Bislett fortsatt holder stengt.



Jeg er ikke desperat på fart – ennå. Trøsten får være at det fortsatt nok vil ta tid til løp igjen kan løpes som før. Men jeg har et håp om at Chamonix i juni kan bli stedet å løpe.

Ikke bare det fysiske

Det skrives mye om de fysiske konsekvensene ved at mange tilbud nå er stengt, særlig for de som trenger litt stimuli for å komme seg på trening. Det er jo ikke bare det fysiske aspektet ved det – det er nok like mye det psykiske som tærer. Samtidig har jeg en viss forståelse for at det må gjøres noen grep, men tenker at det må kunne finnes noen muligheter for en middelvei.



Konsekvensene av lockdowns er nok bra i forhold til smitte, ja, men definitivt noe helt annet for mange, og antakelig vil vi se det enda bedre når røyken en dag legger seg, og vi alle skal fungere som før. Det vil garantert være noen som trenger mer enn én dytt bak da, for å komme i gang igjen. Det gjelder like mye oss voksne som barna, tenker jeg.



Da er det sånn at vi må prøve å gjøre en innsats alle sammen – for å få med oss de som ikke helt klarer å komme seg opp av stolen. Så ha det litt i bakhodet. Tenk etter om det er noen rundt deg som nå sliter i så måte.

Rolig rundt Sognsvann

Vel nok Covid i denne omgang.



Jeg var ute og løp rundt Sognsvann her i Oslo i dag og hørte på podcasten til Jann Post og co. I dag var hovedpersonen evig unge Vera Nystad, den bitte lille damen som løper som bare det i en alder av 75 år. Etter å ha hørt henne snakke om løping, så ser jeg jo enda bedre hvor enkelt løping faktisk er – selv om flere av oss nok kompliserer det veldig.



Vera løper fordi det er gøy, og hun legger ikke inn fartsøkter, for det er ikke gøy! Det var fantastisk moro å høre på de enkle, men akk så riktige betraktningene hun hadde rundt det å løpe. Hvorfor hun løp, og hva hun faktisk har opplevd verden rundt. Enkelhet er ordet som slo meg mens jeg løp og hørte på henne.



Heldigvis har jeg truffet Vera flere ganger, og hun er alltid like blid og løper alltid like bra uten å gjøre så mye ut av det. Hun er en godt voksen dame, ja, men hvis jeg selv løper maraton når jeg er 75, og har det like fint som Vera har det, så er jeg også happy. Og derfor tenker jeg at det kan være lurt å høre litt på hva hun har å si.

For mye alvor

For fortsatt undres jeg på om vi ikke tar løpingen litt for mye på alvor. Jaget etter tider, med og uten karbonsko. Prestisjen i det å prestere. Jeg har også vært der altså, men har nok etter hvert sett meg selv i speilet og innsett at det viktigste er AT jeg løper!



Sånn sett var dagens runder rundt Sognsvann badet i kald vintersol helt innafor – og i Vera sin ånd.

Tim Bennett

President i Kondis



Tim Bennett (55) har vært styremedlem i Kondis siden 2003, og organisasjonens president siden 2009. I det sivile er han ansatt som applikasjonsforvalter på IT-avdelingen i TDC AS. Som idrettsutøver er han både allsidig og svært aktiv med deltagelse i sykling, triatlon og løping på alle mulige distanser.



