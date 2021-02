Det hele starter med Berlin Marathon som er planlagt arrangert på ca. vanlig tid på året - 26. september. Så blir det fire løp på de neste tre helgene, mens det før det siste løpet, New York Marathon 7. november, blir to helger uten Major-løp. Slik ser World Marathon Majors-kalenderen for 2021 ut:





Vanskeligst blir det å få med seg både Chicago og Boston Marathon som går to påfølgende dager. Men siden begge løpa går i USA, så kan det også være en gyllen mulighet til å slå to fluer i en smekk.



At høsten blir så fullpakka, skyldes at to vårløp, London og Boston, samt et vinterløp, Tokyo, flyttes til høsten. Så hvis ting er blitt normalisert til høsten, så vil det være ekstra mange storløp å velge mellom da.



For eliten inngår også maratonløpet i OL i World Marathon Majors. Om ting går som planlagt, vil damenes OL-løp bli arrangert 7. august og herrenes løp 8. august. Dermed kan det være mulig å delta der og i tillegg få med seg et av høstløpa.



Valencia Marathon som også er i ferd med å seile opp som et av de virkelig store løpa for både elite og masse, skal etter planen gå 5. desember i år. Så om en er mer på jakt etter ei god tid enn etter World Marathon Major-medaljen, så kan Valencia være et godt alternativ.



Forhåpentligvis blir det også mange maratonløp å velge mellom her heime. Et fint mål å sikte imot er "Fem maratonløp på norsk jord".





Å bli "Six Star Finisher" står høyt i kurs for mange maratonløpere. (Foto: World Marathon Majors)