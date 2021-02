Det er vel knapt for en nyhet å regne at turrenn blir avlyst denne vinteren, men nå er det i alle fall formelt klart at også Sjusjøen Skimarathon 13. februar og Trysil Skimaraton en uke senere er avlyst.



Onsdag 3. februar la Trysil Skimaraton ut følgende begrunnele for sin avgjørelse:



Arrangementskomiteen for Trysil Skimaraton / Østby IL har bestemt at vinterens renn avlyses!



Dette er sterk beklagelig både overfor for våre deltakere og samarbeidspartnere. Med gjeldende nasjonale smittevernregler er det ikke mulig å gjennomføre rennet. En utsettelse til senere på vinteren har vært vurdert, men med usikkerhet knyttet til tidspunkt for oppmykning av smitteverntiltak, usikkerhet knyttet til økonomiske kompensasjonsordninger og generell uforutsigbarhet knyttet til Korona-situasjonen i samfunnet er risikoen for stor for å prøve å få til et arrangement senere på vinteren. Vi følger lojalt de retningslinjer myndigheter og skiforbund setter og avlyser derfor vinterens renn.



Vi som arrangør synes det er veldig leit at vi ikke kan invitere til skifest på Østby denne vinteren, men vi lover å komme sterk tilbake til neste år. Sett av datoen 19. februar 2022!



Selv om vinterens renn er avlyst, så legg gjerne skituren til Trysil Skimaraton-løypa i vinter. Løypa vil kjøres regelmessig gjennom vinteren og det er masse snø og glimrende forhold! På renndagen 20. februar vil løypa (helmaraton, halvmaraton, 7 km) være nyoppkjørt og merket, men det vil ikke være noe organisert opplegg i tilknytning til dette. Vi anbefaler Lysløypa på Østby som utgangspunkt for Skimaraton-løypa denne dagen.







Trysil Skimaratons nettside

Treysil Skimaratons facebookside





Tåka satt sitt preg på Sjujsøen Skimarathon i fjor da Lotta Udnes Weng (107) gikk inn til seier i den klassiske konkurransen. (Foto: Kjell Arild Andersen) Påmeldte deltakere vil få nærmere informasjon pr epost om refusjon av startkontingent. Samleside for Trysil Skimaraton med reportasje, bilde rog resultater 2002 - 2020