– Det er veldig kritisk. Rett og slett ganske alvorlig. Folk gidder jo ikke å holde på med en idrett til slutt hvor man trener 800 timer i året uten å få konkurrere. Det er mange frustrerte skiløpere for tiden, sier leder i Oslo Skikrets, Espen Utaker, til NRK.

«Ski-Norge, representert med ledere i alle langrennskomiteer i samtlige skikretser i landet, ber innstendig våre smittevernmyndigheter åpne opp for at vi igjen skal kunne arrangere skirenn. Vi kan ikke lenger se noen logisk grunn for å opprettholde dagens forbud. Derimot ser vi mange gode grunner for nettopp å arrangere skirenn,» starter brevet innledningsvis.

